亞視永恆！ATV開節目大量招募演員　稱已交電費並保證一定有糧出

「亞視永恆」原來不是都市傳說，是千真萬確！雖然2016年正式「熄燈」，但亞洲電視間中又會突然蒲頭，既曾找麥明詩、黃德斌、麥子樂等拍攝由戚其義監製的《逐流時代》，亦曾捧出「亞視一姐」薛影儀，月前更無聲無息選完《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》，離奇了選出3個季軍、2個亞軍與1個冠軍，絕對反傳統！

亞視於2016年熄機，最後一幕為羅霖。（ATV）

但亞洲電視間中又會突然蒲頭，既曾找麥明詩、黃德斌、麥子樂等拍攝由戚其義監製的《逐流時代》。（VCG）

《逐流時代》靠麥明詩泳裝戲撐起。（劇照）

亞視月前更無聲無息選完《第35屆亞洲小姐競選全球總決賽》，離奇了選出3個季軍、2個亞軍與1個冠軍，絕對反傳統！（網上圖片）

而近日亞視繼續有新搞作，宣布由黃夏蕙經理人李文偉（Simon）出任公司節目部總監，開拍8至12個新節目。本月初，Good Show TV Ltd 行政部總監陳永聰發聲明：「亞視由2025年10月4日開始，Good Show TV與亞洲電視ATV和浚昇影業有限公司合作製作節目，在這段合作期間，Good Show TV前任首席顧問李文偉先生，將會擔任亞洲電視ATV 和浚昇影業有限公司節目部總監，在這段合作期間，致力拍攝 8-12 個不同的嶄新節目。」

近日亞視繼續有新搞作，宣布由黃夏蕙經理人李文偉（Simon）出任公司節目部總監，開拍8至12個新節目。

Simon Lee是黃夏蕙經理人。（fb@Simon Lee）

Good Show TV近日就在facebook出post招募新演員，更強調需要大量演員和主持人，分別是「第1組：18-30男/女」、「第2組：30-50男/女」及「第3組：50以上男/女」。不過網民就有很多疑慮，更質疑會否又是「搭雞棚」騙局，鑒於亞洲電視控股（ATV）於7月底欠款約3.82億港元，且未能在8月31日前公布2025年中期業績，公司並已於8月中被放款人委任接管人處理資產，上月再遭一名債權人入稟高等法院提出清盤呈請，案件排期至11月19日聆訊。同時，亞視大埔總部拖欠超過150萬港元電費，被中電入稟追討等等，網民都非常擔心冇電用、冇糧出。

Good Show TV近日就在facebook出post招募新演員，更強調需要大量演員和主持人，分別是「第1組：18-30男/女」、「第2組：30-50男/女」及「第3組：50以上男/女」。（fb@Good Show TV）

他們提出不少質疑：「有冇糧出㗎？」、「Atv唔係執左喇咩？」、「不如交咗電費先 仲諗住請人」、「同埋個email咁怪既，唔係應該用返公司email? 亞視咁大間公司會唔會用gmail呀？」、「園區新招」、「一陣又無冷氣 X」、「KK園拍攝？」而Good Show TV的facebook Admin也很有耐性地一一解答，保證有糧出，回覆：「問得好！一定有糧出，不過唔多！因為我哋係自負盈虧形式營運，資源真係好有限，所以希望得到香港每一個朋友嘅支持，比一次機會我哋，第一次我哋影片」

網民最關注有冇糧出，fb Admin保證有糧出，回覆：「問得好！一定有糧出，不過唔多！因為我哋係自負盈虧形式營運，資源真係好有限，所以希望得到香港每一個朋友嘅支持，比一次機會我哋，第一次我哋影片」（fb@Good Show TV）

至於電費問題，fb admin竟自爆之前返工真係冇冷氣：「唉！我哋去睇廠嗰陣，真係冇冷氣，不過根據佢哋嘅負責人講，而家已經有冷氣啦」他多次強調現時資源有限，甚至要用內部同事私人的資源去招募和重新製作代表香港的節目，所以連E-mail都要用Gmail，希望大家多多體諒。fb admin又否認是「KK園」騙局，幽默回應：「哈哈！亞洲電視喺大埔工業村嘅廠房冇KK咁大！」

至於電費問題，fb admin竟自爆之前返工真係冇冷氣：「唉！我哋去睇廠嗰陣，真係冇冷氣，不過根據佢哋嘅負責人講，而家已經有冷氣啦」（fb@Good Show TV）

fb admin貼出亞視大樓內部照片，開到燈，證明有交電費。（fb@Good Show TV）

他多次強調現時資源有限，甚至要用內部同事私人的資源去招募和重新製作代表香港的節目，所以連E-mail都要用Gmail，希望大家多多體諒。fb admin又否認是「KK園」騙局，幽默回應：「哈哈！亞洲電視喺大埔工業村嘅廠房冇KK咁大！」（fb@Good Show TV）

當有人講到經典對白「X你個街，亞視嚟嘅。」他更坦言想請張家輝幫拖：「其實，節目部總監真係想搵輝哥錄呢句說話，不過比較尷尬」有網民另提議重金禮聘「好鵬友」陳展鵬回巢，不過小編就話冇可能：「冇可能！因為我哋呢班熱心嘅製作人員，係以自負盈虧嘅方式去拍攝，所以頭一年我哋希望發掘香港新人，況且，香港人才依然好多，點解唔嘗試發掘多一些香港嘅素人呢？」而昨晚Good Show TV再上載一條影片，Simon抽水抽到盡，模仿葉劉淑儀電梯前被追訪的片段，他指理解網民擔憂，但就表示：「邊有咁多騙局㗎？傻㗎你都！」

當有人講到經典對白「X你個街，亞視嚟嘅。」Admin更坦言想請張家輝幫拖：「其實，節目部總監真係想搵輝哥錄呢句說話，不過比較尷尬。」

網民另提議重金禮聘「好鵬友」陳展鵬回巢，不過小編就話冇可能：「冇可能！因為我哋呢班熱心嘅製作人員，係以自負盈虧嘅方式去拍攝，所以頭一年我哋希望發掘香港新人，況且，香港人才依然好多，點解唔嘗試發掘多一些香港嘅素人呢？」

Simon拍了一條抽水片，指理解網民擔憂，但就表示：「邊有咁多騙局㗎？傻㗎你都！」（fb@Simon Lee）