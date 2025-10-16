葉蒨文曾展望聖誕避「危險活動」搞出事　讚男友一部位：長度適中

葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM）自從在TVB戀綜《女神配對計劃》配對成功後，人氣急升，頻頻以情侶檔出席活動搵真銀，今日（16/10）兩人又獲邀到商場出席護膚品活動，吸引大批粉絲到場支持。

葉蒨文和曾展望情侶裝出席活動。（陳順禎攝）

葉蒨文和曾展望接受《香港01》訪問時，表示二人平時會一起敷面膜，曾展望表示女友曾幫他去角質，手勢非常好，更自認比對方貪靚，皆因女友「基本上冇一忽唔靚」，除了外表，心地一樣美，笑言至今仍未找到對方有任何缺點。葉蒨文則最愛男友的一雙眼睛，並甜絲絲地說：「我鍾意佢嘅眼睫毛，長度適中。雖然佢對眼比較細，但眼神好善良，好有親和力，完全能夠表達情緒。」曾展望隨即在旁補充說：「係呀，我嘅情緒好濃厚㗎！」

兩人人氣急升，吸引不少粉絲到場支持。（陳順禎攝）

葉蒨文和曾展望拍拖兩個月Job接Job，問兩人是否賺個豬籠入水？他們直言機會的確多了，但收入由經理人管理，所以不清楚，總之希望工作「多啲嚟密啲手」，葉蒨文特別想代言航空公司代言，可以買平機票去旅行，希望可以有免費機票去旅行。曾展望馬上接著說：「咁我代言酒店，餐飲就一起，『一條龍』服務！」

兩人希望可以去旅行。（陳順禎攝）

談及旅遊計劃，兩人均表示非常渴望能忙裡偷閒，並透露最想一起到日本，葉蒨文表示：「我覺得日本係非常適合同另一半去嘅地方，想著和服俾另一半睇。」至於即將迎來令人拍拖後的首個聖誕節，笑指去日本慶祝適合不過？曾展望和葉蒨文表示都要看工作安排，如果可以在工作中度過也不錯，亦會考慮一起下廚炮製聖誕大餐。曾展望更細數自己的廚藝「師承」媽媽、節目主持保哥黃亞保及中學的家政老師，葉蒨文也大讚試過對方手勢，很有廚藝天份，而她最拿手是煲湯，曾展望冧爆說：「梗係想成為有得飲。」被問到會否擔心在聖誕節情到濃時容易搞「出事」時，兩人笑著回應他們絕對不會進行任何「危險活動」，出入亦會盡量乘搭公共交通工具，以幽默回應提問。

曾展望日前生日獲葉蒨文把自己化身生日禮物，女友生日將至，曾展望笑指可能會扮蛋糕，更笑稱要將頭髮當作蠟燭。（陳順禎攝）

自公開戀情以來，曾展望與葉蒨文越愛越甜蜜，當被問到會否「閃婚」時，他們坦言結婚是一件人生大事，需要周詳考慮，現階段會努力工作賺錢，暫時不會有閃婚的念頭。踏入適婚年零的葉蒨文亦表示家人對她的戀情給予極大自由度，最重要是自己開心。對於同居「試婚」的提議，兩人均表示不排斥，曾展望直言：「我都想，可以每日食佢煮嘅嘢食，但還沒有這個機會，這方面都需要好多考量。」他認為，如果能與心愛的人每天見面，是很幸福的事。

葉蒨文和曾展望透露暫時聖誕約了一班朋友一起慶祝，互相交換一下禮物！（陳順禎攝）

早前有網民指曾展望靠葉蒨文上位，對此他豁達表示，自己是透過該節目才獲得更多觀眾認識，不會否認這個事實。他選擇專注於正面的聲音，並感謝大家的支持。葉蒨文則在力撐男友，在真人秀節目裡面展現其優秀一面及魅力，「我覺得佢都係有料，先至令咁多觀眾喜愛佢嘅，而佢嘅幽默感與善良嘅內心，都係我喜愛佢嘅地方。」對於仍有網民覺得他們Sweet到似「做戲」，兩人拋下8個字：「人生如戲，戲如人生。」此外，面對網民戲稱樣貌似「水怪」，葉蒨文覺得不似，笑指自己其實是「吹水怪」，非常高EQ。