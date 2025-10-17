TVB「御用壞人」忽然富貴揸寶馬返工　曾月入不足萬元揸的士養家

TVB「御用壞人」邵卓堯近年頻頻北上開直播，61歲依然密密賺錢養家。邵卓堯再婚後更努力吸金，開拓大灣區財路。他今年曾自爆無工開，為了慳錢只敢食下午茶，一向以知慳識儉形象示人的他，近來忽然富貴，竟然駕寶馬開工，令人羨慕！

邵卓堯2010年在《刑警》飾演殘障殺手。

邵卓堯今年2月再婚。（抖音）

邵卓堯日前於社交網分享「大灣區一小時生活圈」。邵卓堯現居於中山，從中山家中須駕車一小時到拍攝場地，長達99公里，揸足一個半小時。邵卓堯大讚深中通道方便，「去中山、深圳過嚟又拉近咗好多。所以點解咁多人搬嚟中山住呢，有呢條橋，可以話一小時生活圈。」邵卓堯揸寶馬穿梭內地令人意外，直指邵卓堯原來是有錢人，邵卓堯謙虛回覆：「舊車一輛」。有人勸他換電動車，邵卓堯不捨得坐駕說：「壞了再換」。

邵卓堯曬夏天開工隨身物品。（小紅書）

邵卓堯為慳20蚊食下午茶。（小紅書）

邵卓堯向來捱得。他於2003年沙士爆發期間被減騷減人工，月入不足一萬元，為了養活剛出世的女兒，他兼職夜更的士司機幫補生計，做足8年。雖然他曾被乘客認出感到尷尬，惟邵卓堯為了女兒唯有「頂硬上」，絕對是好爸爸。邵卓堯今年初宣布再婚，與太太在沙田婚姻登記處註冊，組織了新家庭後邵卓堯更搏命搵錢，炎夏開工毫無怨言，看來都儲埋不少錢夠生活。

邵卓堯移居中山。（小紅書）

邵卓堯駕一個半小時車返工。（小紅書）

邵卓堯被眼利網民發現駕寶馬返工。（小紅書）

邵卓堯大讚大灣區一小時生活圈正。（小紅書）