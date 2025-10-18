前港姐季軍回內地發展越撈越掂　俯身曬靚樣獲讚：十分權威的美貌

現年24歲的2023年香港小姐季軍王敏慈，參選時憑標緻五官，及前凸後翹的美好身材，被外界封為「翻版范冰冰」，加上精湛的十級古箏造詣，可謂才貌雙全。港姐結束後，王敏慈未有留港發展，而是選擇回北京中央戲劇學院繼續深造，主力發展內地市場。她早前更接拍了《雨霖鈴》和《諜報上不封頂》兩部內地頂流大劇，事業發展順遂，暫比同屆冠軍莊子璇和亞軍王怡然略勝一籌。

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（影片截圖）

王敏慈五官精緻，又有仙氣。（小紅書）

性感一面。（小紅書）

王敏慈有份參演內地劇集《諜報上不封頂》，與內地當紅小生肖战及小花周雨彤合作。（小紅書）

除了拍劇外，王敏慈亦積極經營社交平台，不時拍片、曬靚相分享生活日常，深受網民喜愛。近日，王敏慈又在社交平台分享一輯充滿港風的街拍短片，片中長髮披肩的她，身穿綁頸露背的貼身上衣配搭超短牛仔褲，不僅突顯出其白到發光的肌膚，更在轉換甫士時，大曬性感鎖骨和修長長腿。而其中一個鏡頭，王敏慈身體前腑，上圍若隱若現，畫面引人遐想！不少網民讚她愈來愈靚：「好靚，愛了！愛了！」、「女神」，更有網民盛讚：「十分權威的美貌」。

王敏慈近日分享一輯香港街拍。（小紅書）

笑容甜美。（小紅書）

吸睛！（小紅書）

曬長腿！（小紅書）

於香港出世、新加坡長大的王敏慈，當年參選港姐時，由於樣貌極精緻，曾惹來整容疑雲，甚至被網民形容為一張「網紅臉」，不過其後她就公開童年照反擊，雖然王敏慈童年皮膚較為黝黑，但從小就五官精緻，眼大大、鼻高高，是標準的小美人，力證由細靚到大！

可愛！（小紅書）

靚！（小紅書）

網民留言。（小紅書）

