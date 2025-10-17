李施嬅含淚爆眼部做4次手術前男友全程缺席　求婚竟然買錯鑽戒

現年44歲的李施嬅跟星級健身教練男友車崇健 (Anson) 拍拖多年，並於2021年2月宣布求婚成功，可惜今年2月無預警宣布分手，結束8年情。不過原李施嬅跟車崇健一同參與拍攝內地真人騷《再見愛人》第5季，昨日（16日）播出第一集，李施嬅大爆兩人分手的導火線，更含淚質問男方，更指雖然仍愛對方，但怕會再次受傷。

《再見愛人5》於10月16日中午12點在芒果TV播出，每週連續三天（星期四、五、六），每次更新一集。（微博）

李施嬅與車崇健在節目中展開為期18天的旅行，互相探討情感問題及尋找解決方案。兩人在節目中對談，主持人表示，如李施嬅必須問對方一條問題會問甚麼，李施嬅望向車崇健說：「有甚麼東西讓你很害怕？」，車崇健想了一會表示「不能做我喜歡做的事情，可以讓我放開手來做」。李施嬅聽到後立即紅了眼問：「有甚麼事你不可以做？」，而男方回應「不如說我沒有這個能力，去做我喜歡的事情」，車崇健就承認害怕失去工作。但對於為何李施嬅要問這個問題，李施嬅直言：「你真的甚麼也不懂」，車崇健聞言後一臉落寞。

李施嬅與車崇健在節目中展開為期18天的旅行，互相探討情感問題及尋找解決方案。（節目畫面）

李施嬅獨自做4次手術 車崇健全程冇陪伴

李施嬅提到2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼部手術，最終因為醫生斷錯症，前後做了四次手術，雙眼已不能回復以往的狀態。李施嬅很害怕以後沒法再當演員，但當時車崇健沒有陪伴過李施嬅看醫生，更要自己一個人做手術：「有一次我真的崩潰哭了，我就說我恨你，我覺得我跟你一起，但是我很孤獨，怎麼可能我花這麼多錢去做手術看醫生，沒有工作，你怎麼可能不問我有沒有，就是金錢上有沒有需要幫忙？這個傷害真的太深了，那個時候我覺得他應該不可以跟我走得很遠了。」對此，車崇健指當時只是覺得李施嬅自己可以，但對沒有陪伴對方而感到非常內疚。

車崇健買錯求婚戒指

2021年2月8日李施嬅官宣車崇健求婚成功，但原來鑽戒背後的故事，李施嬅透露當時車崇健買了一隻李施嬅不喜歡的戒指，才會買李施嬅在IG分享的那隻鑽戒：「所以背後有一個很不開心的事情，那真麼可能會喜歡？因為我們有談過結婚，然後有說過我喜歡的形狀（鑽戒款式），但是他買的完全不是我想要的。」車崇健聽到後一臉尷尬。

李施嬅讚車崇健很努力工作，亦教會了自己很多，更指以前的自己有點戀愛腦，跟前度一起後學懂如何堅強獨立，大家彼此都有付出有愛過，但李施嬅認為自己想要的者他能給的都對不上：「我不能肯定說之後會發生甚麼，或永遠都不會給這個人機會，但我知道要給這個人機會，我就是打開一道門，讓我重新再受傷」。主持人問她可會保留一絲復合的可能性，李施嬅就雙眼通紅，哽咽地說：「我害怕」。

有大批網民看完第一集後都非常心痛李施嬅，更對李施嬅跟車崇健一起八年感到難以置信：「李施嬅你可千萬別覆合」、「做手術沒有陪伴 真的接受不了 這樣和單身有什麽區別」、「求求了不要覆合 女主很好啊 獨自美麗吧！！」、「男的行為感覺不到愛，不在乎李施樺，不被愛怎麽會幸福，不看好他們覆合，她值得更好的」、「大家都叫你公主，可是卻沒得到公主般的愛護」、「好心疼啊！我好喜歡她，怎麽沒有被人捧在手心好好騰！」。