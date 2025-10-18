45歲男偶像幫患癌女生辦婚禮　出錢出力超感動：他們的愛沒有期限

現年45歲的吳克群近日在內地多個城市出現，空降多場素人婚禮擔任嘉賓，不僅不收演出酬勞且還自掏腰包封紅包給一對新人，當中有一場他幫患癌女生舉辦的婚禮，令不少網民大為感動。

吳克群的溫暖舉動獲得不少稱讚 。（吳克群微博圖片）

吳克群在個人社交網站公開一段他為患癌女生舉辦婚禮的影片，這名女生叫鄒大福，其實原定在去年7月份她與男朋友口袋準備結婚，豈料在籌備婚禮前夕，鄒大福就突確診胃癌晚期，口袋辭去工作不離不棄，這一年多走來全程陪伴醫治。

吳克群出錢又出力。（影片截圖）

而正因為他們感人的故事吸引到吳克群的關注，所以他就主動作出聯繫，希望為他們舉辦一場遲來的婚禮，並擔任策劃、主持、表演嘉賓，完全不收酬勞，還自掏腰包親封999元人民幣給一對新人，他表示：「我希望這場婚禮，可以成為他們的止痛劑。」在婚禮開始前，大家都用心佈置場地，待一切準備就緒，擔任主持的吳克群就開始主持婚禮流程，他還在婚禮上獻唱新歌《沒了命愛你》，還表示：「死亡是生命的終點，但他們的愛沒有期限。」而一對新人的發言更感動在場無數人，大家聽後都感動落淚。

一對新人的愛情故事感動不少人。（影片截圖）

吳克群還自掏腰包封紅包給一對新人。（影片截圖）

吳克群出錢出力幫辦婚禮，為人毫無架子，溫暖的舉動令不少網民讚不絕口，而他希望這一場婚禮能為鄒大福帶來力量，他在社交網站留言表示：「我們幫他們辦了一場遲來的婚禮，希望這場婚禮的幸福回憶，可以一直鄒大福帶來力量，打敗怪獸。」而鄒大福事後留言表示：「感恩有你，謝謝你像天使一樣來到我們身邊，陪我一起打怪獸。」

吳克群擔任主持。（影片截圖）