專訪｜ 黃淑儀離婚後帶6千蚊去加國 零下60度為人掛衫賺生活費

黃淑儀近年給觀眾的形象是烹飪專家，但其實她曾經是新聞之花、TVB一線花旦，然而，入行超過半個世紀的黃淑儀，她的人生閱歷比劇本更精彩，當年入年入行麗的電視，之後做「新聞之花」，卻因一件「唔夠靚」的衫被高層一句話無理炒魷；19歲堅持嫁給大21年的導演劉芳剛，婚姻僅維持八年，離婚後僅帶着六千元遠走加拿大，在零下六十度的冰天雪地為客人掛衫賺取生活費，由當家花旦都在餐廳幫人掛衫，問到Gigi姐有否後悔，她語氣非常肯定「冇，條路我自己揀，我亦冇呢啲包袱，有好多人太睇得起自己，或者覺得：「嘩，我當電視藝員，我係明星，我會比別人高一級或者高一等』畀自己太多包袱，會好痛苦。」

黃淑儀早前為Hoytv擔任《領廚爭霸戰》評判，Gigi姐入廚經驗豐富，亦是多個高收視飲食節主持，絕對夠資格。

由新聞之花到被無理炒魷

黃淑儀的入行經歷，本身就是一場意外。「嗰時十六、七歲，媽咪送咗我去日本讀書，點知個監護人想個仔同我訂咗婚先，我好驚，即刻走返香港。」回港後無所事事，在朋友慫恿下報考了麗的電視訓練班第二期，憑着清晰的咬字和甜美的聲線，很快就被導師蔡昌先生賞識，未畢業已獲安排做配音和報時工作，更成為新聞部的「三朵花」之一。

原本前途一片光明，但有次公司安排訓練班學員參觀戰艦，Gigi姐憶述當時其他女藝員如汪明荃等都盛裝打扮，「個個著晒西裝裙，戴帽攞手袋」，唯獨她不明所以，只穿了長褲便服。自覺衣著簡陋的她，為免失禮，在拍攝期間一直「匿喺後便避鏡頭」，將機會讓給其他同學。這個謙讓的舉動，竟成為她被解僱的導火線。

「第二日，大老闆就叫我入房，話『聽講你好唔聽公司話』。」Gigi姐憶述時仍帶點不忿，「佢話叫我影相、出鏡，我匿喺後面，就為之唔聽公司話？我話你都要知道我咩原因㗎？佢跟住一句話：『我哋訓練啲人出嚟，係唔想佢唔聽公司話嘅，你聽日唔使返嚟。』」就這樣，一句話，Gigi姐的麗的歲月便匆匆畫上句號。「我又冇合約，又冇薪金，乜都冇，唔使返工就係咁樣。」

黃淑儀過檔無綫即做《夢斷情天》女主角，男主角是馮淬帆。

這次的「郵輪事件」，成為她事業上第一個轉捩點。幸得恩師、已故名嘴簡而清抱打不平，將她推薦給無綫的鍾景輝（King Sir）和導演劉芳剛，鍾景輝有次叫黃淑儀來面試，叫她說一段台詞，然後再叫她以另一種方式讀同一段台詞，黃淑儀讀完，沒問過什麼就離開了，之後鍾景輝找她演《夢斷情天》女主角，這是香港第一代長篇電視劇，黃淑儀由被炒魷的棄將，搖身一變成為當家花旦。

黃淑怡最近同私房菜名廚James合作。

19歲嫁大21年導演 離婚僅袋六千蚊

事業剛起步，19歲的黃淑儀卻在人生交叉點上，選擇了婚姻。對象是比她年長21年的導演劉芳剛。這段轟動一時的忘年戀，自然引來不少非議，反對聲音最大的，更是Gigi姐的母親。「我媽咪反對，劉芳剛比我媽咪細一歲，佢可以生得出我。」

家人的反對，反而激起了Gigi姐反叛 「媽咪一句說話激嬲咗我，我一定就要嫁俾佢。我媽咪話：『佢年紀咁大又老，你點知佢鄉下有冇第二個老婆？』」Gigi姐坦言，當時年輕，想法很簡單，「如果我同得佢一齊，我信佢，我就信佢冇。你越反對我就越要嫁。」

婚後，Gigi姐一度為家庭淡出幕前，誕下子女，但這段婚姻只維持了八年，便因性格不合而告終。「生活上嘅小節，係大家嘅距離越來越遠。」她憶述，前夫是個傳統大男人，連她想在家中與牌友打兩圈麻雀消遣，也會被喝止。「越係咁樣我就越想打牌，你明唔明？」

離婚時，她才27歲。為了尋找新的開始，她毅然決定遠走加拿大，身上只有六千元存款。「我就走咗去加拿大Fort McMurray，零下六十幾度嘅地方。」由萬千寵愛的大明星，變成在華人餐廳為客人掛外套賺取小費的侍應，Gigi姐卻從不感到難受。「路係我自己行出嚟嘅，我自己選擇嘅。」她憶述當時有華人認出她，卻不敢相認：「佢話『你真係好似香港一個明星，不過我唔信佢會嚟呢啲地方。』」這段在冰天雪地捱世界的經歷，磨練出她獨立堅毅的個性。

回流TVB登上事業高峰

在加拿大生活近一年後，Gigi姐決定回流香港，重返TVB。當時高層何家聯親自飛到東京機場跟她簽約，誠意十足。回歸後拍攝的《第三類房客》，她飾演的性感女鬼形象，一頭標誌性的花拉科茜式捲髮，風靡萬千觀眾，奠定其「女神」地位。

黃淑怡回歸TVB，即拍《第三類房客》，劇中她經常以性感示人，一頭花拉科茜式捲髮，令人印象深刻。

但這個女神形象也為她帶來煩惱。「我見到別人一看我，就看我的頭髮，忽略了我的演技。」更誇張的是，曾有司機因爲在隧道內望著她而撞車，也有路人看到她而撞上電燈柱。為了讓觀眾重新專注於她的演技，她毅然將一頭長髮剪掉。「我唔喜歡呢種感覺，我剪咗頭髮。髮型師鬧到我傻，問我點解趁他度假時剪哂啲頭髮！」

被同行老屈隆胸

Gigi姐作風低調，不愛搞是非，卻也避不開同行的明槍暗箭。當年，有報道指她光顧整容醫生隆胸，新聞鬧得熱烘烘。事隔多年，Gigi姐在訪問中首次公開事件的來龍去脈，更直指「真兇」就是一位同行女星。

她憶述，當時丈夫的診所開在歷山大廈，斜對面正是一位著名的整容醫生梁國安。「我哋好熟，佢成日周圍同人講：『為何Gigi不來找我？』」有一次Gigi姐到丈夫診所，離開時遇見梁醫生，當時梁醫生剛為一位女病人覆診，該女星為避嫌，竟躲在屏風後。「我老公就撩佢鬥銀紙號碼，佢話有事做，走咗。點知第二日就睇到報紙，報道話我去隆胸，又話我去矯牙，全部都亂七八糟。」

後來她向梁醫生求證，對方雖沒有直認，但答案已呼之欲出。「我問佢後面嗰個係咪『佢』？佢話：『你知道就算了。』」對於被同行如此插贓嫁禍，Gigi姐表現得相當豁達，但言談間仍難掩怒氣：「我冇話佢閒話，為何你要向傳媒告密？何況都不是事實！我都知係邊個，佢自己整到古靈精怪，關我咩事啫？」