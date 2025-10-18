何穗為陳偉霆秘密產子甘願地下情多年　曾離婚疑遭假富豪騙婚騙色

現年39歲的陳偉霆，與36歲的內地超模何穗的緋聞傳足多年，並多次被拍到私下親密約會，不過二人從未公開認愛。今日陳偉霆與何穗無預警之下突然在微博官宣，公布他們的BB已經出世，陳偉霆與何穗一同在微博留言寫道：「爸爸、媽媽還有他」，兩人已正式成為人父人母，組織三口之家，他們還分享了與BB的溫馨合照。

陳偉霆與何穗官宣BB已出世。(微博截圖)

陳偉霆與何穗及仔仔。(微博圖片)

何穗生於1989年，比陳偉霆細4年，是內地超模，身高178cm的她不但身形高䠷，皮膚更光滑白皙，近年更備受國際品牌寵愛，是多個高級時裝品牌的代言人，在國際上與內地另一超模劉雯齊名，行過無數大牌時裝騷以及Victoria's Secret（維多利亞的秘密）的內衣騷，於2018年與奚夢瑤一同擔任維多利亞的秘密大中華區品牌大使。

何穗小時候體質較弱，其爸媽讓她學游泳強身健體，然而七年游泳培訓，倒使她的身材特別符合模特要求，身高達到了178。何穗報名參加了第十二屆中國模特之星大賽，結果取得冠軍，開始了她的模特生涯。何穗亦拍過電影，參演過內地綜藝節目。

何穗（IG@hesui923）

另外，何穗曾於2015年自爆結婚，並公開她的結婚證，但就把男方的樣子遮蓋了，當時她被質疑是為電影作品造勢。之後她把博文刪除並在某節目中自爆單身。據悉何穗這段婚姻只維持了7個月，丈夫身分不明，有傳是內地男模紀煥博，但丈夫是一名假富豪，何穗在婚後才發現對方並非富豪，有感自己遭到騙婚騙色，故決定離婚。

何穗。(ig圖片)

