李施嬅遭連累生理期「被迫」露營　車崇健零關心網民跪求不要復合

現年44歲的李施嬅跟星級健身教練男友車崇健 (Anson) 拍拖多年，並於2021年2月宣布求婚成功，可惜今年2月無預警宣布分手，結束8年情。不過，李施嬅跟車崇健最近一同參與拍攝內地真人騷《再見愛人》第5季，李施嬅大爆兩人分手的導火線，以及車崇健在節目中的表現，令網民紛紛跪求李施嬅不要復合！

車崇健婚姻體檢成績墊底！（截圖）

李施嬅撞正生理期加上有潔癖的李施嬅全程非常焦慮。（截圖）

網民分析指車崇健絕對不是一位合格的伴侶，他不但在李施嬅因免疫系統出現問題時，眼部做4次手術竟全程缺席，求婚竟然買錯鑽戒，更曾隱瞞朋友到李施嬅的家中住，甚至睡在主臥。車崇健婚姻體檢成績墊底，連累李施嬅一同受罰「被迫」戶外露營，生理期加上有潔癖的李施嬅全程非常焦慮。

李施嬅行李箱超重！（截圖）

超辛苦！（截圖）

表現興趣！（截圖）

車崇健雖講了：「不用怕，有我在。」但全程不但沒有安慰過李施嬅，甚至都沒有堅持幫李施嬅拿超重的行李箱，到埗後，李施嬅發現所有床舖都濕了兼無洗手間，非常崩潰時，車崇健更一完全無關心，且一直滿面興奮，表現非常自私。這種種的舉動，令網民紛紛跪求李施嬅不要復合，並留言：「真的不能復合，施嬅，你值得一個真正懂你愛你照顧你身體內外的男人！」、「我覺得李施嬅在呢段關係中好委屈， 何必呢？」、「感覺他四肢發達，頭腦。。。」

李施嬅超崩潰！（截圖）