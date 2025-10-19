專訪｜黃淑儀兒子徐肇平不簽TVB被雪藏：等佢睇下機構有咩黑暗嘢

黃淑儀縱橫影壇半世紀，05年的《吾湯唔水》令大家知道Gigi姐原來是烹飪高手，之後2013年《吾淑吾食》，兒子徐肇平在節目中擔任Gigi姐助手，節目入屋連帶兒子亦獲得TVB賞識，據知當時TVB想簽徐肇平六年經理人合約，但沒有具體細節決定婉拒，結果之後被TVB雪藏，之後更發生了一件事，令黃淑儀覺得不簽約也不是損失，她說：「不過都係一件好事，等佢睇下機構，有咩黑暗嘢，人性係幾咁醜陋⋯⋯」

黃淑儀不滿TVB對兒子徐肇平進行的雪藏方式，尤其兒子的新書發布會，他的TVB朋友到場支持，他們竟然收到經理人電話「照肺」。

拒簽經理人合約即雪

當年TVB看中徐肇平，想簽他做「親生仔」（經理人合約)，因為「鬼仔」性格向公司查詢未來發展計劃時，卻得不到任何具體承諾，「佢問公司有咩計劃，或者我簽了六年，我會有咩做？公司點樣可以保證？公司話『唔可以保證，我哋點會捧你。』TVB冇呢隻歌仔唱，唔係咁樣。」身為「鬼仔」性格的徐肇平認為在沒有保障下，不應貿然簽約，最終決定婉拒。

黃淑儀主持的《吾淑吾食》收視高，連帶兒子徐肇平亦入屋。

「公司仲問我點解唔畀個仔簽約？我話唔關我事，佢咁大個人，簽約係佢自己嘅事」這一下婉拒原來換來的是雪藏。「結果公司就雪藏佢喇，唔俾佢出鏡。」Gigi姐憶述，當時兒子出版烹飪書，一班「海歸派」藝人好友前來書展支持，她們更在instagram開心分享，隨即收到經理人電話「照肺」。「一個個就接到電話，『你傻㗎你？明知佢雪藏緊，你哋做咩去捧場？』佢哋細路哥唔識呢啲功利關係⋯⋯佢啲女性朋友即場喊」

徹底觸動了Gigi姐的底線。「我真係好嬲！你明唔明？佢哋私底下去捧我個仔場，都要咁畀人閙？真係唔好囉！」她直言，這件事讓她與兒子都看清了娛樂圈的現實與人性的醜陋，也成為兒子後來心灰意冷，返回加拿大的原因之一。作為母親，她感到自責，「是我叫他回來的，不是他想的。」話語間充滿了對兒子的歉意。

