62歲肌肉型男一個月急速老化離奇消瘦　臉凹兼肌肉流失手筋暴現

現年62歲的黃德斌一向身形健碩，是圈中公認的型佬。日前黃德斌被網民野生捕獲，曝光舞台下的真實狀態，赫然發現他離奇消瘦，身形變得單薄，且驚現臉頰凹陷，與一個月前被拍攝的粗壯體格明顯判若兩人，健康惹關注。

黃德斌是圈中公認型佬，一舉手、一投足，無論身型、狀態，絕不輸蝕新生代型男。

黃德斌直言三十多年的演戲生涯裡沒有遺憾。（葉志明 攝）

黃德斌與葉童合作演出舞台劇《唔講得》在不同地方巡迴演出，黃德斌極親民，經常會在演出前後替粉絲簽名。上月有網民在小紅書分享他的演出場地外簽名，黝黑膚色配白色恤衫，還扣少一粒鈕，爆肌味十足，狀態極佳。

上月黃德斌都有幫fans簽名。

狀態極佳。

扣少粒鈕，依然好大隻。

葉童和黃德斌在舞台劇飾演兩夫婦。（資料圖片/梁碧玲攝）

沒料到短短一個月，日前再有網民分享黃德斌在上海站後台簽名影片，見他戴上黃色太陽眼鏡仍難掩消瘦面容，尤其低頭簽名時，兩頰凹陷的情況更加明顯，加上頭頂一絲一絲的白髮更顯蒼老。當日黃德斌穿上一件藍色恤衫配杏色闊褲，從側面看上去身形極為單薄，似着「加大碼」衫有點衣不稱身。而他的手瓜和前臂幾乎一樣粗，由於太過瘦，手筋相當明顯。網民紛紛留言關心：「瘦了」、「瘦好多」、「這麼老了？」，有人覺得他像黃子華，並叮囑他要「多吃點」。

日前黃德斌再被捕獲，忽然消瘦。

頭頂多髮，而且面頰凹陷。

手瓜同前臂一樣粗。

側面睇仲瘦。

肌肉流失。

瘦咗好多。

黃德斌年輕時做過地盤工人、跟車工人、電工和倉務員等，參加亞視舉辦的《香港超級模特兒大賽》後，便報考無綫第15期藝員訓練班，同學有黎芷珊、劉錫明、林家棟等。訓練班畢業成功簽約成TVB藝人，但開始時多演沒有對白的路人角色，後來轉戰電影圈接拍了人生第一部三級片《聊齋三之燈草和尚》當男主角，女主角則是陳寶蓮。

黃德斌入行逾40年。

黃德斌憑《火舞黃沙》奪「最佳男配角」。

肌肉型男。

八嚿腹肌勁大隻。

+ 1

黃德斌在1993年約滿後未獲TVB續約，直到1997年重返公司，回歸首部電視劇是《天地豪情》，其後接拍長篇劇《真情》飾演「越南仔」梁家明一角，成功入屋。之後更成為TVB的「肌肉擔當」，2006年拍《火舞黃沙》飾演不能人道的民初男子，劇中大騷八嚿腹肌，鋼條身形吸納不少粉絲，更挾高人氣及演技，助他奪得「最佳男配角」，成為他入行後首個TVB獎項。2017年黃德斌底再次離巢TVB，坦言希望尋求新挑戰及新突破；離巢後，他轉投ViuTV拍攝劇集，演出《大叔的愛》發掘他的幽默感，擴闊戲路，並作多方面發展。

黃德斌曾是TVB「肌肉擔當」。

唔少騷肌機會。

+ 2

《大叔的愛》發掘黃德斌幽默感，成功開拓新戲路。（ViuTV截圖）

《大叔的愛》發掘黃德斌幽默感，成功開拓新戲路。（ViuTV截圖）