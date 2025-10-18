70歲黃愷欣自揭坎坷人生　丈夫離世難釋懷：我最要命嘅老公走咗

現年70歲的黃愷欣，70年代以歌手身份出道，其後加入TVB拍過不少劇集，包括《鹿鼎記》、《雙面人》、《新紥師兄續集》、《成功路上》等，直至1998年拍完《離島特警》後息影，與丈夫戚劍豪（Johnson）移居美國西雅圖，自此淡出演藝圈。日前黃愷欣罕有接受《恩雨之聲》訪問，罕有公開其鮮為人知的坎坷人生。她直認在信主前，人生充滿掙扎與痛苦，童年家庭破碎，曾於夜總會及賭檔工作，更自嘲昔日男女關係「亂七八糟」。

自小在破碎家庭中成長的黃愷欣，為了謀生，年紀輕輕便投身社會，曾在賭檔工作數年，並在18歲時就開始在夜總會唱歌。她直言早對人性失去信心，不相信人，更不相信愛情。直至在演藝圈工作期間，黃愷欣開始接觸基督教，並在教會遇上她的失婚前男朋友。兩人舊情復熾，最終決定廝守終生。她形容這次重遇為「真愛」，讓她再次相信愛情。

可惜好景不常，90年代，黃愷欣一家移民美國，努力還清債務約十年後，其丈夫身體開始出現警號。丈夫曾背痛，有次在朋友家中洗手間咳到「成個洗碗盆都係血」，立即送入醫院；由一開始以為是肺部有問題，經專科檢查半年，有才發現是心臟出事。黃愷欣表示，丈夫的心臟血管原本已嚴重阻塞，但奇蹟地長出微細血管維持生命，醫生形容為奇蹟。

然而，有一天晚上，丈夫卻毫無預兆地突然離世，對她造成巨大衝擊。黃愷欣形容：「我最要命嘅係老公走咗。」丈夫的驟然離世，令她對重拾信心的基督教信仰也產生動搖，坦言曾有一段時間不想親近神、不看聖經，甚至想找個沒人認識的地方逃避。

在丈夫離世約半年後，黃愷欣強忍悲痛，繼續履行對教會的承諾。在這段時間，她發覺自己的情緒瀕臨崩潰，經朋友安排下在中國獨居三年，讓她重新審視自己與信仰的關係，意識到上帝的愛彌補了她對信仰的誤解。如今，黃愷欣已走出陰霾，返回西雅圖居住，並積極參與教會服事，承諾會好好活下去。

黃愷欣曾在訪問中透露丈夫戚劍豪與前妻育有一子，但當時只有9歲的兒子不接受繼母，一直以「姨姨」稱呼她，正值反叛期的他與父母關係極差，直至16歲時，兒子終於與爸爸改善關係，更改口稱黃愷欣做「媽媽」。其後兒子結婚組織家庭，2007年黃愷欣同老公一度回流返港接手「藝人之家」的教會牧養工作，經常港、美兩邊飛，直至2016年，戚劍豪因心臟病發突然離世，經歷喪夫之痛的黃愷欣十分傷心，幸好信仰令她慢慢釋懷，期待將來在天堂再遇丈夫。

