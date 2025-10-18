金式森林丨陳星妤一招防走光　AO郭柏妍床戲唔夠放：好怕掂人身體

無綫（TVB）台慶劇《金式森林》昨晚（17日）一集，TVB小花陳聖瑜再度出招！劇情講述身穿橙色泳衣的陳星妤，向老公陳浚霆瘋狂繳功撒嬌求獎勵，期間二人不但攬到實一實，星妤更會一躍跳向陳浚霆懷抱大玩「人肉 360 旋轉」。對此，陳星妤透露拍攝當日是自己第一日開工，並謂拍攝轉圈戲份時，全靠陳浚霆幫手遮著重要部分防走光。至於陳浚霆，則強調事先有與星妤做好溝通，並笑言由於拍攝時要顧慮太多事情，所以全程拍至「唉唉聲」，相當搞笑。

陳星妤同陳浚霆有多場親熱戲。

經常撒嬌。

二人每次出場都會令氣氛變輕鬆。

星妤爆用一招防走光。

星妤更會一躍跳向陳浚霆懷抱大玩「人肉 360 旋轉」。

而演開乖乖女的郭柏妍，今次突破框框飾演「孤寒原則王」高靜，為向由羅天宇飾演的富家子方學賢追討回6千元的汽車維修費，追到上對方屋企，更因方學賢飲醉以為是已離世的母親，將對方推倒在床上攬住一團。之後，高靜又為購演唱會門票，不惜假扮學賢未婚妻，二人著住浴袍打情罵俏，踩實男方又搣 Pat Pat，場面搞笑。

郭柏妍係A0女神。

戲中叫羅仲謙做阿哥。

郭柏妍表示羅仲謙戲外都教佢好多嘢。

監製林志華透露，這場床戲雖然看似搞笑又簡單，其實不但拍了足足一個晚上，而且還因為怕醜底的郭柏妍與天宇攬得唔夠肉緊，最後要重拍收場！談到該幕演出，羅天宇接受官方訪問時笑言由於與郭柏妍都是「超級慢熱」的人，故與對方拍攝床上戲確實存在「好大心理障礙」:「之前我都拍過嘅，但一嚟我同王敏奕好Friend，又或者係黃智雯、龔嘉欣佢哋 Lead 住我。但今次我對手驚，咁我就更加驚。」

郭柏妍為咗六千蚊瘋狂啄住羅天宇。

原來拍咗一日。

郭柏妍床戲唔夠放，直言：「我唔係好夠膽去掂到人哋嘅身體。」

郭柏妍入行至今多次強調專注事業，一直仍維持「AO」未拍過拖狀態，她受訪時則笑言自己最大心理障礙是觸碰天宇：「因為我唔係好夠膽去掂到人哋嘅身體。」並感激劇中哥哥羅子溢專誠探班、兼親身示範如何落手搣天宇：「我好感激佢，佢係我哋嘅催化劑。我阿哥其實非常擔心我哋，成日話:『你哋快啲熟絡啲啦』。有次我哋咁啱有聚會，佢就叫我哋試吓唱歌，跟住我哋就好似各顧各咁去唱自己嗰 Part，都幾得意。」郭柏妍又大讚子溢是很熱心的前輩：「佢係非常好架,成日好大方分享演戲經驗。」

羅天宇被逼婚。

想分手就要諗計。

搵咗郭柏妍扮女朋友。

浴袍look。