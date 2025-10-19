英皇小花街頭被邀拍遭粗口對待？　獲公司力捧地位升呢買樓做業主

現年32歲的英皇上位小花許靖韻（Angela），曾以「小背心」之名殺入KOL界做網紅，累積不少人氣。近年她積極進軍內地市場，透過參加過女團選秀節目及音樂節目《歌手》，成功吸納大批內地粉絲。臨近11月尾在麥花臣場館舉行的《Glowing》巡迴音樂會香港站，許靖韻近排操得Fit一Fit，狀態極佳。然而，近日她在中環街頭被一位內地女攝影師捕獲，過程中竟遭對方「爆粗」對待？

許靖韻因參加內地女團選秀節目，吸納大批內地粉絲。（網上圖片）

「小背心」成為許靖韻標誌。（IG圖片）

身材fit爆！（IG圖片）

近日，有內地女攝影師在中環街頭野生捕獲許靖韻，她不可置信連聲驚呼：「天啊！這是許靖韻嗎？」更情不自禁爆出驚嘆粗口「我X」。在確認身份時，攝影師詢問許靖韻的職業，許靖韻竟幽默偽稱自己「從事金融」，後被追問：「美女，我看你好眼熟，你是不是《歌手》？」時，她謙虛回應：「哦，有參加過」。攝影師之後邀請許靖韻街拍幾張，儘管她說趕時間，但仍爽快答應，事後，攝影師激動分享：「媽媽我出息了！在中環街拍拍到了許靖韻」。

許靖韻街頭被捕獲。（小紅書）

博主激動到「爆粗」。（小紅書）

許靖韻被問任職什麼職業時，竟俏皮偽裝從事「金融」。（小紅書）

當日許靖韻以一身辣妹打扮示人，金色長髮披肩，身穿招牌露腰小背心，外搭軍綠色迷彩牛仔外套，下身則穿上同色系闊腿褲。她在車來車往的馬路邊自信擺甫士，興起時更脫去外套，大方展示其纖腰和性感鎖骨，造型既型格又不少性感，非常吸睛。

攝影師偶遇許靖韻心情興奮。（小紅書）

攝影師邀請許靖韻街拍。（小紅書）

許靖韻自信擺pose。（小紅書）

網友紛紛留言激讚：「人超好 真人更美！」、「啊啊啊啊啊啊我們可愛帥氣的小背心！！！」、「我感覺視頻裡動態的更顯人好看，照片顯身材」、「確實拍很好看！人好看又會擺pose！」、「她私底下比電視上好看好多啊」、「去年見過！本人超級超級美！」；而對於攝影師爆粗的小插曲，有網友好奇提問：「『我靠』是不是粗口來的？」，博主解釋道：「對不起這是我的口頭禪，表示驚訝」，令人哭笑不得。

非常enjoy！（小紅書）

許靖韻近年默默做、密密賺，去年她在「2024灣區升明月大灣區電影音樂晚會」中，不但有份上台表演，更被安排坐在老闆楊受成博士與成龍中間，從此可見備受重視。此外，許靖韻亦識得投資磚頭，以約550萬元購入英皇國際（0163）旗下新盤香港仔澄天，成功上車做業主，今年她收樓時還興奮拍片分享喜悅，發文表示：「新居入伙 感恩！也要更努力」，及標註：「#喜歡家的感覺」。而相片也曝光了新居客廳與望山景露台，環境清幽舒適。

之後更脫去外套。（小紅書）

非常吸睛。（小紅書）

許靖韻早前收樓做業主！（小紅書）

露台望山景。（小紅書）