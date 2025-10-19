53歲失婚天后近照曝光皮膚緊緻凍齡力驚人　曾跟鄧萃雯驚傳斷背情

現年53歲的歌后陳潔儀唱過不少經典歌曲，在90年代以《心痛》一曲走紅，憑獨特嗓音為人所熟悉，更有「新加坡國寶」之稱。陳潔儀年輕時因瘋狂工作而令體力透支，最後決定在2004年暫別歌壇讀書進修，近年主力演出音樂劇及專注享受生活。日她前在小紅書分享了與有緣人的合照，令她感慨良多。

陳潔儀。（小紅書）

Keep得好好！（小紅書）

陳潔儀日前在小紅書分享了近照，並貼出與有緣人的合照，並感性留言寫道：「有緣人可以隔了10年後，再相聚。2015年，我在北京工作，在上飛機前去了飯店旁邊商場負一層的一間小餐廳吃了個午餐，初次光顧就被它的美食和花厨概念驚艷到了。尤其當時在內地，真的很難吃到這麼食材粹美味有營養的餐飲。同時我也結識了Karen，認識後完全明白為甚麼她會開這樣一家餐廳。純淨，高雅，親切，舒服，高素質。她根本就是花廚的化身。2025年，Karen竟然在我的家鄉新加坡，在我最喜歡的mall，開了同樣的餐廳！天啊，真的是太開心了！美食配鮮花當然超棒，但更珍貴的是看到她還是沒變。雖然生意做大了，但是還是那個純淨的女生，多了一份成熟和穩重。 我真的特别欣賞不變質的人事物，因為那是多麼稀有的呀！ 我們都要求進步，跟上時代的轉變，不過能夠不變初衷，這可是珍貴。 Karen，加油！ 我一定要去遍你所有的花厨。謝謝你為我的花園城市增添了一份姿彩。」

陳潔儀身材Fit爆！（小紅書）

相中可見，陳潔儀保養得宜，樣貌幾乎沒有大分別，儘管臉上有些少歲月痕跡，但皮膚狀態依然緊緻，凍齡力驚人。有大批粉絲看到帖文後，都忍不住留言問陳潔儀何時會舉行演唱會：「去遍所有的花厨，那能不能就順便開個巡迴演唱會呢？」、「期待kit有演唱會」、「有多久沒見你？」、「很想再聽你唱歌！」。

陳潔儀與閨蜜鄧萃雯去了旅行，分享了錫雯女面珠的照片後，驚人傳出兩人發展斷背情。（微博）

兩人澄清只是好閨蜜，更對緋聞感到難以置信。（微博）

陳潔儀過去曾有過一段5年的婚姻，回復單身後，突然與鄧萃雯因一張合照被爆出「斷背情」，鄧萃雯曾說：「我實在好奇，為甚麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己密友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？」陳潔儀亦說：「請别這樣，我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了！」