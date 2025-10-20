TVB御用阿媽新劇獲重視有兩大視帝演阿仔 改簽1年1騷曾感被遺棄
撰文：崔力生
出版：更新：
剛踏入74歲、有TVB「御用阿媽」之稱的程可為，入行超過50年，演出過多部經典劇集，至今仍活躍於螢光幕前。程可為是TVB第一期藝員訓練班學員，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等。她初出道時曾在《民間傳奇》單元中擔任女主角，然而，她在1984年毅然放棄演藝事業，移民加拿大並轉行做地產，直到1997年才回流香港，重燃戲癮。
幾年前，程可為被TVB改簽為一年一騷合約，讓她一度感到被遺棄，甚至從公司走到停車場期間獨自垂淚，形容感覺如同離婚。不過，她翌日想通後，體諒公司的困境，並表示能借助TVB滿足表演慾兼保持曝光度，直言簽約是「你情我願」。
近年，程可為備受無綫重視，接連參與《俠醫》、《金式森林》、《新聞女王2》等劇集，而拍劇之外，她亦緊貼潮流，進軍社交平台，經常分享開工照片，深受網民喜愛。日前，她就分享了與兩位視帝陳豪和馬國明的合照，並寫道：「這是《玫瑰戰爭》劇照，又多了兩個兒子。」雖然此次都是飾演「阿媽」角色，但程可為的造型卻令人耳目一新，與以往大不相同。
照片中，程可為身穿格仔外套，剪了一頭短髮，前額特意留了一束銀髮，想做了挑染效果，並佩戴珍珠耳環和翡翠頸鏈，整體造型高貴優雅。在兩位視帝兒子的包圍下，她露出燦爛笑容，顯得非常開心。網友紛紛大讚程可為狀態極佳，也有網友認為她的妝容與盧宛茵有幾分相似，但整體而言，新造型既高貴又充滿新鮮感。
雖然程可為演活不少市井師奶，但其實她是投資物業有道的她早已是圈中小富婆，有報道指她單計香港香港物業，保守估計有2,500萬身家。而早前她為TVB劇集宣傳時，更出動價值十多萬的「私伙嘢」，果然貴氣十足！