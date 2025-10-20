TVB御用阿媽新劇獲重視有兩大視帝演阿仔　改簽1年1騷曾感被遺棄

剛踏入74歲、有TVB「御用阿媽」之稱的程可為，入行超過50年，演出過多部經典劇集，至今仍活躍於螢光幕前。程可為是TVB第一期藝員訓練班學員，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等。她初出道時曾在《民間傳奇》單元中擔任女主角，然而，她在1984年毅然放棄演藝事業，移民加拿大並轉行做地產，直到1997年才回流香港，重燃戲癮。

程可為年輕美照。(TVB圖片）

程可為曾是TVB力捧花旦。（網上圖片）

幾年前，程可為被TVB改簽為一年一騷合約，讓她一度感到被遺棄，甚至從公司走到停車場期間獨自垂淚，形容感覺如同離婚。不過，她翌日想通後，體諒公司的困境，並表示能借助TVB滿足表演慾兼保持曝光度，直言簽約是「你情我願」。

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

程可為2009年《宮心計》中飾演「蔡尚宮」，盡顯老戲骨實力演技。（TVB截圖）

近年，程可為備受無綫重視，接連參與《俠醫》、《金式森林》、《新聞女王2》等劇集，而拍劇之外，她亦緊貼潮流，進軍社交平台，經常分享開工照片，深受網民喜愛。日前，她就分享了與兩位視帝陳豪和馬國明的合照，並寫道：「這是《玫瑰戰爭》劇照，又多了兩個兒子。」雖然此次都是飾演「阿媽」角色，但程可為的造型卻令人耳目一新，與以往大不相同。

程可為近年繼續享受拍劇，參與《俠醫》、《金式森林》、《新聞女王2》等劇集。（程可為小紅書）

《家族榮耀之繼承者》也有份參與。（程可為小紅書）

照片中，程可為身穿格仔外套，剪了一頭短髮，前額特意留了一束銀髮，想做了挑染效果，並佩戴珍珠耳環和翡翠頸鏈，整體造型高貴優雅。在兩位視帝兒子的包圍下，她露出燦爛笑容，顯得非常開心。網友紛紛大讚程可為狀態極佳，也有網友認為她的妝容與盧宛茵有幾分相似，但整體而言，新造型既高貴又充滿新鮮感。

程可為分享與兩位視帝陳豪和馬國明的合照，在新劇《玫瑰戰爭》中兩人飾演她兒子。（程可為小紅書）

程可為新造型被指與盧宛茵有幾分相似。（資料圖片）

雖然程可為演活不少市井師奶，但其實她是投資物業有道的她早已是圈中小富婆，有報道指她單計香港香港物業，保守估計有2,500萬身家。而早前她為TVB劇集宣傳時，更出動價值十多萬的「私伙嘢」，果然貴氣十足！

程可為之前接受《香港01》專訪時，表示最瘋狂試過一晚開4個廠，做到患上甲狀腺病，一隻眼「凸」出：「嗰陣時試過眼都凸出嚟，因為我內分泌失調，可能係壓力，自己畀嘅，太辛苦。」（資料圖片）

程可為私下貴氣十足。（程可為小紅書）