娛圈最靚單親媽罕曬「男友視角」　失落超級豪門意外收穫幸福人生

梁洛施（Isabella）當年戀上超級豪門的李澤楷，為對方誕下三子。雖然2011年與對方宣布分手，無緣踏入豪門，但現年37歲的梁洛施今年終於坐實與內地導演兼演員馬浴柯的戀情，兩人愈愛愈高調。馬浴柯比梁洛施年長9歲，當梁洛施如公主般疼愛，梁洛施亦被指渾身散發幸福氣息。近日梁洛施回港，在小紅書上載登機片段，罕有曬出「男友視角」，幸福生活令人羨慕。

梁洛施氣質滿滿。（梁洛施微博圖片）

梁洛施的狀態完全不輸時下年輕女明星。（梁洛施微博圖片）

梁洛施在片段中已進入了登機閘口，正在登機走入機艙。梁洛施拎住行李，手持護照，一身簡單黑色打扮，在登機橋上興奮如少女揮動護照，轉足6個圈。梁洛施優雅體態和氣質，加上愛情滋潤，狀態Keep得如後生沒有分別。鏡頭後傳出一把男聲，令人猜測是否馬浴柯以「男友視角」拍下女友生活片段。梁洛施發文：「香港見」，看來十分期待回港。另外，梁洛施之後再上載一段黑白自拍片，梁洛施甜甜地向鏡頭微笑，估計是馬浴柯眼中女友最真實的模樣。

梁洛施（微博@梁洛施）

梁洛施獲讚多年過去還是那麼美。有人指梁洛施年輕時雖然「戀愛腦」，21歲年紀輕輕便成為人母，可是如今卻有錢有小朋友，又靚又有自由，是「優質女人」。有網民亦羨慕她的生活，「年輕、漂亮、有娃、有錢、有喜歡的工作、未婚。還能更完美嗎」。梁洛施現時與三個兒子居於李澤楷名下、市值逾5億的石澳大浪灣道豪宅，佔地逾2萬呎，另有3.7萬呎室外花園，而屋內裝潢及傢俬的材料，多以美國紅木製成，故有「超級木屋」之稱，裝修費相當昂貴。近年梁洛施復出拍戲，以自由身接有興趣的工作，生活舒適。

梁洛施回港興奮地在登機橋上轉圈。（小紅書）

馬浴柯拍下「男友視角」？（小紅書）

梁洛施上載黑白自拍片段。（小紅書）