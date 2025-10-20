基層出身女星高EQ收服豪門心　一招冧掂90歲家族掌門人婚後地位穩

31歲吳千語（Karena）前年嫁給「百億富三代」施伯雄（Brian)，榮升「百億新抱」躋身上流闊太圈，婚後與施伯雄周遊列國。施伯雄爺爺施子清是全國政協委員、香港企業家，亦是香港政商界福建幫三大元老之一，有四個兒子，大仔施榮怡就是施伯雄爸爸。而吳千語則在杭州出世，來港之後在沙田沙角邨長大，家境一般，其父在沙田大圍斬叉燒的燒味師傅，與施伯雄身份懸殊。不過吳千語相當熟悉人情世故，施伯雄曾在節目中爆爸爸施榮怡對吳千語感不滿，但無論家人如何對待吳千語，她逢年過節都識做送禮予施家，最終成功打動老爺，吳千語的高情商手段更獲讚「港女典範」。日前施伯雄上載與爺爺見面的片段，罕有揭開吳千語嫁豪門後的生活，吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，對這位孫新抱極滿意。

吳千語（Karena）於2023年12月下嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語過周遊列國生活。（IG截圖）

施伯雄近日上載一段以「爺爺看到施伯雄沒表情！」為題的片段。施伯雄透露，每次回港都先與現年90歲的爺爺見面，「經常是沒通知下surprise他！」施伯雄又恭喜爺爺在香港圖書館辦書法展。片段中，施伯雄與爺爺自拍，之後分享吳千語與施子清握手片段，施子清握實吳千語隻手，笑容滿面，見到孫新抱非常開心；吳千語亦輕輕回握不放手，哄老人家開心。施伯雄曝光家中聚會片段，只見廚房最少三位工人姐姐，網民驚嘆：「家裏僕人好多呀」。吳千語在家族聚會上攬住小朋友，展現溫柔賢淑一面，看來施家小朋友亦十分喜愛吳千語。

吳千語與施伯雄結婚初期曾不獲爸爸認同。（吳千語小紅書）

吳千語靠誠意打動未來老爺。（吳千語微博圖片）

吳千語與施伯雄拍拖初期曾不被爸爸施榮怡認可。施伯雄曾在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》中透露：「我記得很清楚第一次被媒體在寫我們的時候，我爸當時就發了一個信息給我，他只是發了那個雜誌的封面，他一句話也沒有說，這個就是他表態不滿意。他就覺得為什麼我們家族的名字要出現在一個娛樂版的一個報道裏面，這個是他去表達他不滿意的做法。」吳千語成功誠意打動施伯雄家人，婚後過年時雙膝跪地向爺爺拜年，盡顯有家教一面。

施伯雄曝光吳千語豪門生活！（小紅書）

吳千語與爺爺施子清握手。（小紅書）

未等老人家放手，吳千語都有禮貌地繼續握手。（小紅書）

吳千語與施家小朋友相處融洽。（小紅書）

攬攬，盡顯賢淑一面。（小紅書）

廚房好多工人姐姐！（小紅書）

吳千語跪長輩拜年。（IG圖片）

