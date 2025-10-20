向太大爆富家女屋企「閂水喉」與男演員鬧離婚　何超蓮竇驍登熱搜

影視大亨向華強太太陳嵐（向太）近年不時在社交平台拍片分享往事及秘聞，成功引起了不少網民的關注。昨日（19日）向太最新的片段大講「富家女和男演員鬧離婚」，片播出後隨即登上熱搜。雖然向太沒有指名道姓，但網民覺得向太指的「富家女」及「男演員」分別是何超蓮和竇驍。

向太在片中表示「女生下嫁是滅亡之路」，之後就大爆富家女下嫁男演員的可能企圖：「那他求的可能就是沒關係，我可能演藝生涯也不知道會不會再上，下了也沒關係，我娶了個富家女。」而且在結婚後女方家人在金錢上都不給予支援：「房子都不給買，（房子）都屬於這個富家女名下的。」暗示這位男演員是為了錢才娶富家女的。

向太又指可能是女方家人不看好這段婚姻，所以才不讓男演員花富家女的錢，而兩人的婚禮出錢的人是男演員。但是男演員把全部家當花在婚禮上，現在也賺不回來婚禮錢，向太又指富家女與男演員在鬧離婚。向太覺得雙方的家庭背景差異很大，並不是門當戶對，所以才解決不了問題：「男人的自尊心跟自卑感，你是解決不了的問題。」立即引起網民熱議，有網民留言表示：「竇驍何超蓮？」

竇驍、何超蓮的名字因為這件事直接衝到微博熱搜第一名，二人於2019年4月公開戀情，拍拖四年於印尼峇里島舉行婚禮。何超蓮與竇驍結婚兩年半，婚後各有各忙，因工作聚少離多，感情變淡，除此之外，財政管理上亦出現分歧。近年二人多次傳婚變，但何超蓮曾對婚姻問題公開表示：「雖然少見面，但每天都會視訊或電話聯絡。」可見二人感情穩定，但是二人對於向太的爆料，何超蓮與竇驍暫時未有回應。

何超蓮與竇驍拍拖4年後，2023年在峇里舉行世紀婚禮。（IG：@laurinda_ho）