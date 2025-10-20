TVB台慶丨58周年宣傳片「虛擬女神」亮相　更推出個人單曲

TVB台慶丨11月19日是無綫台慶58周年大日子，為隆重其事，無綫10月19日起正式展開台慶月連串活動及宣傳，於翡翠台黃金時段首播時長一分鐘的「TVB 58周年 同心同行 闖新世代」58周年台慶宣傳片，正式踏入台慶月。



TVB 58周年1分鐘台慶宣傳片片尾彩蛋陣容鼎盛。（官方提供圖片）

TVB台慶丨1分鐘宣傳片彩蛋陣容鼎盛

為帶出「擁抱科技、投入AI新時代」、並強調多年核心理念「緊扣觀眾脈搏，與市民同行」；負責製作台慶宣傳片的TVB企業傳訊部品牌傳播科團隊（簡稱CID），除了在宣傳片中加入大量AI生成元素，還暗藏兩大彩蛋，帶出「現實與虛擬共融」訊息的同時，亦帶領觀眾走入電視經典與創新交融的世界。

TVB台慶丨「虛擬女神」AI Sammi現身宣傳片

第一個彩蛋位，是「虛擬女神」AI Sammi有份現身台慶宣傳片，並與近日升呢擔正台慶劇《金式森林》女主角的陳曉華（Hera）來個開心全接觸。其實AI Sammi自在《健康新聞報道》首度現身後，一直有活躍於社交平台，另外還有參與《善心滿載仁愛堂》演出，及因應台慶推出第一首個人單曲：《Breaking Through Together》，活躍度高！是次AI Sammi亮相台慶宣傳片，正正意味著AI 藝人日後的更多可能性。

+ 2

TVB台慶丨《金枝慾孽》等經典角色洶群而出

第二個彩蛋位，就是片尾一眾TVB歷年來經典角色、與六位台慶新星陳曉華、郭柏妍、戴祖儀、周嘉洛、阮浩棕及張馳豪，與拿著58周年金色旗幟的TVBuddy齊齊邁步向前的畫面。

若細心留意，在只有5秒的鏡頭內，《家變》、《大時代》、《金枝慾孽》、《鹿鼎記》、《義海豪情》、《衝上雲霄》、《妙手仁心》、《天與地》、《阿旺新傳》、《神鵰俠侶》、《溏心風暴》、《使徒行者》、《難兄難弟》、《陀槍師姐》、《新聞女王》等經典角色，另外還有《獎門人》、《跳飛機》、《雙星報喜》及港姐等綜藝代表性人物洶群而出，相當有心思。