港姐冠軍唔留戀娛樂圈美國結婚生仔　10歲愛女慶生遺傳媽媽小麥肌

現年44歲的林敏俐（Tiffany）是2002年香港小姐冠軍，卸任後獲TVB力捧拍攝劇集《美麗在望》和《追魂交易》，但她最終選擇離開演藝圈。林敏俐的爸爸是成人雜誌《龍虎豹》的創刊人林國光，有傳當年離開原因除了要返美國完成大學學業，亦因為不想媽媽獨自照顧兩個妹妹，以及打理爸爸生前留下的餐館。

林敏俐在2012年與同為餐廳東主的男友黃偉恆（Doug）結婚，8年間先後誕下一女兩子，大女Sadie、二仔Cody及細仔Abel，一家五口相當幸福！近年林敏俐活躍於Instagram，分享自己為人母的健康生活。日前林敏俐為Sadie慶祝10歲生日，她在IG貼上一段生日會的影片，林敏俐的樣子變化不大，臉上依然掛著昔日甜美的笑容。而女兒與爸爸十足餅印﹐全家都擁有小麥肌的健康膚色。

她寫道：「祝我的寶貝Sadie十歲生日快樂！真不敢相信你已經十歲了，生活如此精彩有趣，時間過得真快。看著你長大是我人生中最大的快樂之一。謝謝你們選擇我和爸爸當你們的父母，我們非常幸運能擁有你們。你真是個很棒的姊姊，善良、善解人意、體貼、無私，充滿愛。我和爸爸都非常非常愛你！ P.S.：致她所有的女朋友，感謝你們讓她的睡衣派對如此特別而難忘。希望你們繼續相親相愛、互相支持，也希望你們美好的友誼長存。」

林敏俐曾公開她位於三藩市的寓所，地方非常闊落，單是客廳的梳化已經等於香港人的兩張大床，而廚房更是一應俱全。林敏俐一家十非常注重健康飲食，家中有迷你農場，在後花園養雞和鴨，還會自己種植蔬果。林敏俐曾表示仍然好掛住香港：「我同老公嘅媽咪都係講廣東話，但老公就識聽唔識講。我會同小朋友講廣東話，佢哋都識但唔太叻，希望可以再好啲啦！」

林敏俐當年以美國三藩市海外佳麗身分參加《2002香港小姐競選》，成功當選冠軍兼橫掃「國際親善小姐」、「新世代美態小姐」及「最受傳媒歡迎獎」後，代表香港參與2003年《國際華裔小姐競選》並奪得亞軍，而她的表妹是2009年港姐冠軍劉倩婷。

