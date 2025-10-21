隱世歌王街坊Look現身東莞酒店被捕獲　親民互動令女粉絲心花怒放

現年42歲的「Sony一哥」陳柏宇（Jason），向來都被公認是唱得之人，更有「樂壇隱世歌王」稱號，出道至今唱過不少hit爆歌曲，包括：《I Miss You》、《I Will Be Loving You》、《你暪我暪》、《霸氣情歌》及《沒有你，我甚麼都不是》等，他曾連續兩年勇奪「叱咤樂壇男歌手銀獎」，及奪得過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，實力毋庸置疑。而私下，陳柏宇除了是「寵女狂魔」外，亦非常貼地，近日，陳柏宇於東莞舉行《LIFE IS LIVE演唱會》，在下榻酒店就被女粉絲「野生捕獲」，揭開其私下真實一面。

陳柏宇（Jason），向來都被公認是唱得之人，更有「樂壇隱世歌王」稱號。（IG@ckw720）

陳柏宇唱得之外還出名顧家，一家四口美滿幸福。（IG@ckw720）

陳柏宇今年初起在內地舉行《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會》，日前巡迴到東莞站。在開騷前夕，有女粉絲在酒店大堂巧遇正準備外出的陳柏宇，從該粉絲分享的合照可見，向來貼地、無架子的陳柏宇，當時未有整理髮型，頭髮略顯扁塌，並以素顏示人。他身穿簡單的白色長袖上衣、運動短褲配運動鞋，雖然打扮極度「街坊」，但亦無懼鏡頭，而且合照時，雙手擺在身前，非常有風度。

陳柏宇日前在東莞舉行演唱會。（小紅書）

非常享受！（小紅書）

該女粉絲興奮地分享了二人對話，她先向陳柏宇說：「Jason，我聽咗你江門站演唱會，唱功好好啊」，陳柏宇即禮貌回覆：「多謝多謝」，當女粉絲問：「可唔可以同你合影啊」，陳柏宇更是一口答應：「當然」，並指陳柏宇已經站好準備合照，表現極nice。女粉絲還透露，當時她好奇問對方：「你係咪出去食東莞燒鵝瀨」，陳柏宇則直言：「出去做嘢啦，要去rehearsal 啦」。

陳柏宇開騷前在酒店被女粉絲捕獲。（小紅書）

粉絲自言開心得笑到「見牙唔見眼」。（小紅書）

成功與偶像近距離接觸兼合照，女粉絲開心到不得了，激動留言：「心花怒放！來得早不如來得剛剛好，就這麼水靈靈偶遇陳伯的一天。」並推薦大家去聽陳柏宇的演唱會，大讚超值得。一眾網民亦紛紛表示羨慕，大讚陳柏宇私下樣子乖巧，而且真人超Nice。