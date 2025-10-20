凍齡富貴型男憶昔日內地拍攝點滴　保持向年輕人學習心態獲讚謙虛

現年62歲的張兆輝向來是圈中低調的「隱形富豪」，有指他投資有道，身家早已過億。他更是圈中聞名的「愛妻號」及顧家男，與太太郭碧妍結婚多年恩愛如昔，育有一對仔女，一家四口家庭生活美滿，絕對是「人生勝利組」。不過，即使早已生活無憂，但張兆輝對演戲的熱情從未減退，近年參與不少電影和劇集演出，如近排人氣劇《絕命法官》和《一笑隨歌》也見到其身影，過足「戲癮」。近日，張兆輝接受訪問時，罕有分享昔日在內地拍劇的點滴，雖然入行多年，演技早已被肯定，但他態度依然謙卑，更自言仍要向許多年輕演員學習。

現年62歲的張兆輝被指是圈中的「隱形富豪」。（微博圖片）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（Facebook@張兆輝）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

張兆輝在訪問中，表示自己很早已經到內地拍戲，憶述93年在鄭州拍TVB劇《武尊少林》，10年前也參演了內地劇《「北上廣」不相信眼淚》。他指那個時候其實都挺忙，如果有一、兩天不用開工的話，就去找地方去東西，他笑言仍記得當時助理帶他去吃麻醬麵，他們原本想叫一人一個，但助理跟他說：「輝哥，我們先吃個麻醬麵。」原來是一大盤，兩個人吃都吃不了，但只需要20塊，很便宜。

最近影帝張家輝主演的新劇《絕命法官》，張兆輝也有份參與，劇中還遭謝天華糟質。（陳順禎 攝）

張兆輝在《一笑隨歌》飾演「庄相」一角。（《一笑隨歌》截圖）

張兆輝表示自己很早已經到內地拍戲，憶述93年曾在鄭州拍TVB劇《武尊少林》。（《武尊少林》截圖）

問到當年在《「北上廣」不相信眼淚》與內地女星馬伊琍合作的感受？張兆輝指馬伊琍很好人，「她說：『輝哥有什麼需要，你就找我！因為我住在這裡（上海）。』」張兆輝記得當時眼睛要定期去檢查，因為之前做了一個手術（割眼瘡手術），「其實沒什麼問題的，就是保險一下，那時候我說想去找找醫生，她（馬伊琍）就找了她的醫生朋友給我，很熱心。」

張兆輝分享當年在《「北上廣」不相信眼淚》與內地女星馬伊琍合作的感受。（小紅書）

張兆輝大讚馬伊琍好人，知道他眼睛要檢查，馬上介紹醫生。（小紅書）

張兆輝大讚馬伊琍好人，知道他眼睛要檢查，馬上介紹醫生。（小紅書）

近年張兆輝跟不同年輕藝人合作，問到有什麼感覺？他說年輕藝人們也是很努力，他跟內地男神王星越合作《寧安如夢》時，有一起去打羽毛球；最近跟對方又合作《紅塵四合》，也有聊天，說說以前的事情，「其實現在很多年輕的演員，蠻有想像力，還有他們自己的氣質，他們還有很多時間，那麼年輕、活力好，所以我們現在都要跟他們學一學。

張兆輝與內地男神王星越也有多次合作。（小紅書）

張兆輝與內地男神王星越早前又合作《紅塵四合》。（微博圖片）

張兆輝讚現在很多年輕的演員，都很有想像力，和有個人氣質。（小紅書）

至於問到他在橫店拍戲生活狀態是怎麼樣？張兆輝直言就是拍戲、約朋友，沒有別了。「拍戲、下班、做運動，或者是在附近找一些好吃的東西，可以真真正正的享受拍戲。」

張兆輝表示現在都要向年輕演員學習，獲讚謙虛。（小紅書）

張兆輝指現在生活就是拍戲、約朋友，沒有別了。（小紅書）

現階段可以真真正正的享受拍戲。（小紅書）

片中，張兆輝一身休閒打扮，身穿搶眼的綠色Tee，頭髮依然濃密烏黑，完全不像已經「登六」之齡。其身形依然健碩，手臂肌肉線條明顯，狀態保持得非常好，網民紛紛讚他凍齡、保養和氣質都超級好外，也盛讚他為人謙虛：「輝哥好謙虛，向年輕演員學習」、「果然還是老戲骨，演技還是那麼在線」、「最喜歡hk演員，務實接地氣，專業又好」。