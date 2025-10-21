歐倩怡新歡被起底身家1.2億？　讚男方人品好：相處時開心丨獨家

現年45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安離婚後重過新生活，搬離西貢匡湖居寓所自己租屋，並重投社會工作。近日有指歐倩怡已覓得第二春，被影到在停車場翹實一名高瘦踏實型男子，隨後更被大陸媒體「起底」，指是連鎖補習社遵理創始人之一，姓簡，身家達1.2億。前日（19日）歐倩怡為HOY TV節目《健康關注組》擔任嘉賓主持，對於傳聞以三字回應：「得啖笑」。

歐倩怡為HOY TV節目《健康關注組》擔任嘉賓主持。（陳順禎 攝）

黃芳雯和麥詩敏主持《健康關注組》，歐倩怡提供專業意見。（陳順禎 攝）

歐倩怡被讚春風滿臉，即轉移視線，指剛與13歲細女郭以雅一齊去日本旅行，並有機會陪囡囡第一次玩過山車，作為媽媽特別開心，她說：「我好珍惜嗰幾日短trip，小朋友大嘞，下次旅行未必揀你。我哋趁學校term break（學期休息）去旅行，估唔到咁多人，每個遊戲都排兩個鐘，但俾機會我同個女傾吓心事。」

歐倩怡（Cindy）與郭晉安上年透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

Cindy剛與囡囡去日本旅行。(ig@cindyauau)

郭晉安激罕與兒子合體Chok爆拍片。（影片截圖）

對於被影與疑似新歡食飯撐枱腳，歐倩怡表示雙方「了解中」。男方舉動暖男，為她挽手袋又負責埋單甚有紳士風度，歐倩怡露出冧爆表情，甜笑謂：「咁佢幾好嘅，我覺得最重要個人好啦，大家相處到，相處時開心。」

歐倩怡與郭晉安已分居兩年，去年公布離婚消息。（陳順禎 攝）

歐倩怡提起新歡都好開心。（陳順禎 攝）

新歡因為禿髮而被封「翻版歐陽震華」，歐倩怡直認對方介意：「我有關心佢會否唔開心，可能係呻咗一句啦.....哈哈哈。（唔敢同你出街？）係呀，我身邊所有人都唔敢同我出街嘞，會被人評頭品足，咁所以我都冇朋友嘞，鳴鳴鳴，唔得，我要擦多啲存在感，要認識多啲朋友。」

對於內地網傳男方身家有1.2億元，歐倩怡哈哈大笑：「有聽過人講，唔知邊度出嚟，呢個真係得啖笑。（假嘅？）假嘅，得啖笑。」追問有沒有發展機會，她說：「呢樣嘢我唔回應，保持低調，冇咩特別嘢回應。」至於子女是否支持爸爸媽媽各自有新戀情，她指沒有與小朋友傾談這個話題。

歐倩怡指雙方了解中。（陳順禎 攝）

最重要人品好。（陳順禎 攝）

問有沒有看郭晉安新劇《金式森林》，歐倩怡大方回應：「有，周一至周五睇完《健康關注組》，啱晒時間轉台去撐佢。」而今集錄影的話題關於生蛇，她透露爸爸早前生蛇十分痛苦，一度瞞住女兒，歐倩怡說：「有日叫佢（爸爸）飲茶，佢話唔得病呀，先講我知生蛇，話驚我擔心，好返後幾個星期仲有神經痛情況，有問我介紹中醫睇調理。」

《健康關注組》。（陳順禎 攝）

歐倩怡做《健康關注組》已近一年。（陳順禎 攝）

黃芳雯和麥詩敏主持《健康關注組》。（陳順禎 攝）

Cindy都有睇郭晉安和陳曉華新劇《金式森林》。（資料圖片/胡凱欣 攝）

劇中演夫妻。（資料圖片/胡凱欣 攝）

郭晉安避談前妻歐倩怡有新歡。（資料圖片/胡凱欣 攝）

即落閘避談。（資料圖片/胡凱欣 攝）