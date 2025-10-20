何超盈6歲女獲獎姨媽何超瓊陪攞獎　林智樂由細已經參加乳癌活動

藝人薛家燕（家燕姐）、廖碧兒、朱千雪、琦琦、周美鳳；歌手江若琳、馬天佑、林智樂、葉泓聲與太太陳樂榣；女子組合Beanies成員張天穎（Jaime）、陳樂頤（阿左）及李凱翹（Kay）昨日（19日）於山頂出席香港乳癌基金會舉辦的慈善步行籌款盛事「乳健同行2025」。超過三十位政商界及演藝界現身支持。近二千位粉紅健兒和寵物齊心邁步，為乳癌患者打氣，場面壯觀又溫馨！

香港乳癌基金會主席霍何綺華博士為「乳健同行 2025」開幕禮致歡迎辭。(公關提供)

政商界與演藝界超過三十人出席支持「乳健同行2025」。(公關提供)

何超盈的６歲女兒Audrey Rose Ho Xin小小年紀已行善積德，奪得「最年輕籌款者」獎，而香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊女士，SBS，JP亦到場支持擔任主禮嘉賓之一。

香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊女士，SBS，JP接受香港乳癌基金會主席霍何綺華博士頒發感謝狀。(公關提供)

何超盈的６歲女兒Audrey Rose Ho Xin，何超瓊陪同領獎。(公關提供)

家燕姐、廖碧兒、朱千雪分別以基金會大使身份作出呼籲，家燕姐與廖碧兒多年來一直支持「乳健同行」，原因既可以做運動，又可以做善事，幫助乳癌社群，並提醒大家在活動過後，要繼續支持基金會的工作。而連續第二年現身支持「乳健同行2025」的朱千雪表示，見到近二千粉紅健兒共聚山頂，場面好震撼，大家都抱著共同信念支持乳癌患者及推廣乳健資訊，很令人感動。

薛家燕、廖碧兒、朱千雪以香港乳癌基金會大使身份出席。(公關提供)

琦琦以香港乳癌基金大使身份頒發《「粉」墨登場獎 (寵物)》。(公關提供)

林智樂家人曾患乳癌 童年已多次參與「乳健同行」慈善步行

而一眾出席歌手亦在台上呼籲，育有一子的江若琳表示會定期做身體檢查，確保有健康的體魄陪伴家人；馬天佑則呼籲想型和想靚的朋友，要預防和做身體檢查。林智樂則表示家人亦曾患上乳癌，小時候多次參與過「乳健同行」慈善步行籌款活動，他說：「今日好開心可以參與其中，大家每行一步都係支持乳癌患者，推動檢查同埋研究，希望大家多多支持。」

陳樂榣、葉泓聲、林智樂、馬天佑出席支持。(公關提供)

至於葉泓聲則與太太陳樂榣結伴亮相支持，他表示：「好多人以為女士先至會患有呢個病，其實男士都有機會患上乳癌，所以都非常需要注重。」陳樂榣亦附和說：「無論男女定期檢查，正視乳癌先至係一家人承諾。」至於Beanies則表示：「預防乳癌好重要，每周做三小時運動，就可以減低患上乳癌嘅風險，所以大家記住做運動。」

江若琳、beanies成員陳樂頤、張天穎、李凱翹現身支持。(公關提供)

香港乳癌基金會舉行年度步行籌款活動「乳健同行2025」。(公關提供)