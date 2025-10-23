懸溺劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《懸溺》陸劇，由阮唐、時巫作為編劇，陳未衾為執導，由段曉薇、馬小宇、袁銘澤、董雨霏主演的一套以民國時期愛情懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



《懸溺》電視劇情大綱

在動盪不安的民初亂世，黑道龍頭的掌上明珠秦曼枝（段曉薇 飾），與時刻守護在她身旁的護衛陸淮（馬小宇 飾），兩人之間滋生出一段曖昧不明的情愫。然而，這段看似純粹的關係背後，卻隱藏著一場精心策劃的騙局。陸淮的真實身份，是攜同歌女周柳（董雨霏 飾）潛入秦家伺機報仇的復仇者，但在日漸相處中，他對秦曼枝的愛意卻難以抑制。秦曼枝本人亦在家族血仇與個人情感的漩渦中痛苦掙扎，更令她崩潰的是，她發現一直對自己寵愛有加的兄長（袁銘澤 飾），竟是這一切陰謀的始作俑者。最終，在冰冷的槍口對峙之下，塵封多年的往事真相全然揭曉。

《懸溺》播出時間

《懸溺》電視劇幾時播?《懸溺》於10月23日播放，一共有24集，由愛奇藝播放。10月23日12:00VIP會員看全集；10月30日起，每週四週五12:00更新2集。

《懸溺》演員

段曉薇 飾 秦曼枝

一位在家族仇恨與禁忌愛戀中痛苦掙扎的黑道千金。

（懸溺官微@Weibo）

馬小宇 飾 陸淮 / 顧遲

身負血海深仇的冷峻護衛，卻在復仇過程中對仇人之女動了真情。

（懸溺官微@Weibo）

袁銘澤 飾 秦初時

表面對妹妹呵護備至，實則城府極深、策劃一切的幕後主腦。

（懸溺官微@Weibo）

董雨霏 飾 周柳

協助陸淮潛入秦家、共同執行復仇計畫的歌女。