星光劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《星光》陸劇又名《星光予你》。由石一琳作為編劇，周彤、周飛翔為執導，由李沐宸、劉奕暢、王一菲、賀俊雄主演的一部以奇幻愛情為題材的微短劇。本文將會介紹這部短劇的劇情大綱、更新時間、角色演員。



《星光》電視劇情大綱

前途一片光明的青年演員尹珊珊（李沐宸 飾），正值事業如日中天、戀情美滿之際，生活卻在一天之內急轉直下。她慘遭人設崩塌的沉重打擊，深陷輿論危機，更被男友狠心分手。在這倒楣的一天結束時，她意外墮樓，竟詭異地陷入了時間循環，被迫重複經歷這噩夢般的二十四小時。

為求擺脫這個無盡輪迴，她將尋求突破的目標鎖定在神秘的酒店老闆沈嘉欽（劉奕暢 飾）身上。在費盡心力與他建立聯繫並攻略他的過程中，尹珊珊不僅成功掙脫了時間的枷鎖，更揭開了隱藏在事件背後一個令人震驚的巨大真相。

《星光》播出時間｜最新追劇日曆

《星光》於10月16日10點播放，由芒果TV播放。首播5集，SVIP搶先看。

《星光》演員人物

李沐宸 飾 尹珊珊

循環中掙扎的青年演員，堅韌求生。

（星光官微@Weibo）

劉奕暢 飾 沈嘉欽

“脆皮霸總”兼具反差萌，深情守護者。

（星光官微@Weibo）

王一菲 飾 林茹

藏有十年秘密的經紀人。

（星光官微@Weibo）

賀俊雄 飾 洛可可

延續年少心動的純粹少年