黑夜中的她劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《黑夜中的她》陸劇，有陳星星/餘詩龍作為編劇，安冬/何伟為執導，由方瑾/嚴子賢/蒲雨童/李澤雨/冶彥/邢文傑領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《黑夜中的她》劇照（微博@網劇黑夜中的她）

《黑夜中的她》電視劇情大綱

女主角葉影是身份特殊、卻偏偏失去所有記憶的黑幫千金，男主角霍驍則是一名肩負著特定任務、刻意接近她的腹黑督察；兩人最初的互動充滿了相互的猜忌與試探，然而在這場充滿算計的角力過程中，他們卻意外地對彼此萌生了真摯的情感，陷入愛河。

無奈的是，當她的記憶終於恢復，所有殘酷真相逐一揭曉時，這位督察隱藏在深情愛意背後的重重謊言亦被徹底揭穿。這份始於欺騙、卻又付出了真心的感情，最終應如何才能得到彌補？

《黑夜中的她》播出時間

《黑夜中的她》電視劇於10月22日播放，一共有24集，由優酷視頻播放。SVIP每個更新日搶先看2集。

《黑夜中的她》宣傳海報（微博@網劇黑夜中的她）

《黑夜中的她》演員

方瑾 飾 葉影/安寧

方瑾飾葉影/安寧（微博＠網劇黑夜中的她）

嚴子賢 飾 霍驍