湯怡爆生日收麥秋成騙局大禮　夫妻曬恩愛腹部微隆意外露「餡」？

現年38歲有「翻版黎姿」稱號的英皇小花湯怡（Kathy），與排舞師麥秋成於2021年1月閃電結婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」，組織幸福三口之家。日前（10月17日）是湯怡的生日，向來恩愛的她在社交平台大曬靚相，分享老公麥秋成為她精心策劃的生日驚喜，但二人的甜蜜合照卻意外引起網民對湯怡「陀第二胎」的猜測。

湯怡在帖文中甜蜜地憶述，原本以為自己要飛往上海工作，沒想到竟是丈夫精心設計的一場「大騙局」。她透露早在9月時，麥秋成已經詢問她生日想飛去哪裡慶祝，但她當時表示只想留在香港簡單度過，一家人吃飯便已足夠。麥秋成當時一口答應順從老婆心意，暗地裡卻聯同湯怡的經理人及攝影師，精心策劃了一場「大龍鳳」。

驚喜當日，麥秋成更化身客戶「cheap.com」的老闆登場，讓湯怡不知好嬲定好笑。她笑言第一眼見到老公扮客戶時「眼都反埋」，並寫道：「嬲又唔係，唔嬲又唔係，知道佢真係好花心思，但完全無聆聽過我想要啲咩（事情發生到咁嘅地步 唯有多謝老公，又一件事教識我，唔好咁易信人，連老公都係咁話，一個悶人遇上一個癲人。」

「來都來了」，湯怡分享了多張與老公在上海外灘拍攝的甜蜜合照，相中兩人盛裝打扮，壽星女身穿一襲橙色露肩貼身絹質裙，與老公深情相擁，畫面溫馨浪漫。而眼利的網民卻將焦點放在湯怡的身形上，不但整個人看上去圓潤了，更發現她身穿貼身裙時腹部明顯隆起，隨即引發懷孕猜測，紛紛留言詢問：「其實妳係咪有咗」、「似有喔，佢咁瘦，唔會呢度咁大」、「係咪有細佬妹，趁嫩生好」。對於是否再度懷孕，湯怡未有回應網民，若傳言屬實，「麥QQ」將升呢做姐姐，麥家亦將迎來第四位成員。

