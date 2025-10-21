徐榮曬鍾柔美女大十八變對比照　網民驚嘆︰Uncle Tsui個樣無變過

藝人徐榮近日忙於在機場拍攝無綫新劇《飛常日誌2》，更與近年人氣急升、童星出身的「聲夢」小花鍾柔美（Yumi）同劇合作。今日（20日），徐榮在社交平台分享了一張與鍾柔美的合照，並將其與兩人多年前的舊照拼在一起，引起網民熱議。

徐榮表示在《飛常日誌2》裡面，停機坪就是他的主場！（IG@tsuiwing0807）

鍾柔美早前受訪時，透露於機場停機坪拍攝險中暑。（葉志明攝）

從徐榮分享的對比照可見，鍾柔美完美演繹了「女大十八變」。舊照中的鍾柔美仍是個背著小背包的青澀小女孩，而身旁的徐榮還要特意彎腰，才能搭著她的肩膀；如今，18歲的鍾柔美已經亭亭玉立，身高更已高過徐榮肩膀。本身已經擁有美人胚子的她，越大越靚女，外貌上早已褪去以往的稚氣，配以一身斯文打扮，加上甜美笑容，盡顯青春無敵。

徐榮分享與鍾柔美昔日舊照！（IG@tsuiwing0807）

如今鍾柔美已經亭亭玉立，但網民驚嘆徐榮無變過一樣。（IG@tsuiwing0807）

徐榮亦不禁感觸表示：「當年可愛的小妹妹，現已變成美少女，還成為了同事，合作愉快。」然而，最令網民驚嘆的是，鍾柔美暴風式成長的同時，身旁的徐榮卻彷彿「凍齡」了一樣。對比兩張照片，徐榮除了髮型有所改變外，容貌體態幾乎沒太大變化。網民紛紛湧入留言：「Uncle Tsui個樣無變過嘅」、「小孩長大了但uncle無變過」、「嘩！鍾柔美越大越漂亮，反而徐榮哥你從以前到現在的樣子仍然也沒有變過，你也是一樣那麼有型」。