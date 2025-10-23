靚媽廚神比堅尼出海重現弗爆身材大曬優質股　曾暴瘦入院令人擔憂

現年48歲、模特兒出身的蔣怡（Coco）睇得又煮得，除了擁有高挑超模身材及出眾外表，又獲得倫敦藍帶廚藝學院最高榮譽文憑，及到中華廚藝學院學藝，絕對是「入得廚房，出得廳堂」。蔣怡於2013年下嫁珠寶設計師翁狄森，婚後育有一子一女，生活幸福美滿。近年她除了享受少奶奶生活外，更以KOL身份活躍於社交平台，不時與網民分享日常生活短片，大受網民歡迎。

現年48歲、模特兒出身的蔣怡（Coco）睇得又煮得。（小紅書）

蔣怡於2013年下嫁珠寶設計師翁狄森，婚後育有一子一女，生活幸福美滿。（小紅書）

蔣怡之情激瘦入院令人擔心。（IG圖片）

早前蔣怡為HOYTV飲食競技節目《領廚爭霸戰》擔任主持。（陳順禎攝）

不過，早前蔣怡為HOYTV飲食競技節目《領廚爭霸戰》擔任主持時，就惹來爭議，有網民狠批她的意見多過任何一個評判，更不時搶講對白爭風頭。不過，這些爭議似乎無損她的心情，近日她更與家人出海享受假期，並以「香港48小時，家是漂流的方向」為題，寫著：「10月的一個周末，我們決定逃離陸地。船帆劃開平靜的海面，也劃開了日常的軌跡。兩天一夜，這片海只屬於我們。原來最奢侈的旅行，就是把時間完全交給彼此。」

蔣怡近日與家人出海享受假期。（小紅書）

大騷fit爆身材。（小紅書）

黃金比例。（小紅書）

兒子都玩得好開心。（小紅書）

影片中，蔣怡展現絕佳狀態，兩日換上不同款式的火辣比堅尼，大曬完美身材。之前她曾被指瘦到見骨，甚至一度入院做手術，當時未有交代病因，健康情況令人擔憂。不過今次出海，可見蔣怡狀態大勇，全身充滿健康美，身材恢復黃金比例，大曬「馬甲線」和緊緻「優質股」，fit到漏油，完全不似即將入「五」！在鏡頭前，蔣怡自信擺出各種pose，對模特兒出身的她來說絕對零難度，網民紛紛大讚：「比堅尼的你太美啦！」、「好美！」

索爆！（小紅書）

兩人換上不同的比堅尼。（小紅書）

同樣吸睛。（小紅書）

fit到漏！（小紅書）