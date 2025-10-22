前TVB幸運小花自爆被叫北姑　親解廣東話沒進步原因求大家鬧少啲

現年37歲的前TVB藝人于淼，在2012年參加《國際中華小姐競選》晉身十強，落選後加入TVB發展，除了擔任娛樂新聞台國語主持之外，亦參演過不少劇集，當中她在《多功能老婆》中飾演「小三」向「大婆」楊千嬅挑機一幕成功掀起話題，更被封為「最強小三」。

可惜于淼之後發展一般，最多人記得仍是她在台慶上幸運贏得100萬獎金獎品。于淼在2023年正式離巢，並重返內地發展，轉型做KOL，分享昔日到香港打拼的血淚史，以及現時的生活點滴，包括在食店做侍應、時裝店兼職、甚至超市店長等多重身份，坦言為了生活及供養父母，不得不多線發展，最近于淼又加入蔡淇俊的「雞腳」團隊，齊齊拍住上。

于淼之前在社交平台表示，2015年在台慶中了100萬元大獎，以為是公司安排，覺得自己即將要被力捧，做女主角。可惜，最後因為廣東話不佳，沒有太多監製肯用她。于淼近日在社交平台回應粉絲評論，為什麼廣東話一直沒進步的原因。

片中，于淼穿上一件高領的上衣，但貼身剪裁將她豐滿身材表露無遺，非常吸睛。于淼使用哭泣特效特效，以普通話說：「粉絲大哥大姐們，求求你們高抬貴手了，不要再抨擊我的粵語。」接著，于淼轉用半鹹淡的廣東話反駁：「你哋又叫我北姑，要（又）話我講好廣東話，先出嚟拍視頻，但係我就係一個撈妹嚟嘛！普通話先係我嘅母語啊。」

于淼繼續用廣東話說，指剛開直播時間真的非常緊張，「因為用廣東話賣嘢唔係一件容易嘅事，加埋我嘅語速唔夠我嘅腦筋轉得快，所以好多時都好緊張，越緊張就越詞不達意。」于淼又提到，以前在電視台經常被人說她很懶，為什麼不快點學好廣東話。工作人員問她是不是真的因為懶？于淼直言：「咁我蠢吖嘛！大家畀多啲時間我，笨鳥先飛，我會努力架啦。」

于淼笑指，剛加入擺攤團隊時，每個人都是說廣東話，她就想如果說普通話可能會殺出一條血路，但後來明白其實人首先要入鄉隨俗，加上幫襯他們的街坊，大部分都是講廣東話，所以她理解師傅為什麼一直堅持要她講廣東話，「我知，用普通話可以打開一個更加大的市場，人要有捨有得，亦都無兩全其美的好事，所以懇請大家少啲謾罵，多啲鼓勵俾我。」

于淼這段影片引起網民熱議，有人質疑：「問題是從你加入TVB到現在，多少年了，時間夠久了吧？」于淼回覆對方：「不是不會講，口音。別說10年,20年你也還是講廣普。一樣道理」，續指：「發音不標準有很多原因、合口音發的不到位、音調不對就是口音問題，你普通話就算咬字咬得講得準都聽得出是廣東口音。」，並強調：「我作為一個北方再北的人肯講廣東話你們不要苛刻，事實語言主要是溝通的。」不過，也有大批網民留言支持，表示：「其實廣東話都講得唔錯架喇」、「有小小鄉音好可愛， 你的廣東話已經講得好好， 加油， 支持你。」、「有勇氣講已經好犀利！加油」，而蔡淇俊也有留言為她打氣：「評論區很多朋友都支持你的，加油！」