百億闊太安排子女讀「神幼」聖公會幼稚園 學費全年竟7萬有找
撰文：袁汎煌
曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。日前，李美慧分享到聖公會幼稚園親子遊戲日的照片，網民才驚訝發現李美慧安排子女在有「神幼」之稱的聖公會幼稚園就讀。
據知，聖公會幼稚園的畢業生有許多獲本地頂尖小學錄取，包括拔萃男書院附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃女小學及聖保羅男女中學附屬小學等。要入讀「神幼」，絕非易事，據知每年約2000多人爭180個學位，競爭實屬激烈，足見這位百億闊太在栽培子女方面亦是費盡心思。許多明星子女都曾在此就讀，包括港姐冠軍張名雅、網紅五索（鍾睿心）與66歲大生銀行主席馬清鏗、前TVB藝人江芷妮等等。學費方面，2024-2025學年學費全年為港幣$64,130。
據知何超瓊與曾文豪一向私交甚篤，曾文豪的父親曾紀華在80、90年代也曾是香港知名的百億富豪，與何鴻燊、鄭裕彤等富豪關係都非常好，何超瓊與曾文豪年齡相仿，兩人兒時是玩伴，至今都保持着良好關係。而何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣更是好友，所以何超瓊與楊穎欣的三個女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令都十分親密，雖然何超瓊沒有仔女，但就視契女如親生女，每逢大時大節兩家人都會一起度過！
單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。2006年李美慧參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班。