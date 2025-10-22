百億闊太安排子女讀「神幼」聖公會幼稚園　學費全年竟7萬有找

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。日前，李美慧分享到聖公會幼稚園親子遊戲日的照片，網民才驚訝發現李美慧安排子女在有「神幼」之稱的聖公會幼稚園就讀。

2018年結婚。（視覺中國）

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

「神幼」聖公會幼稚園。

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

據知，聖公會幼稚園的畢業生有許多獲本地頂尖小學錄取，包括拔萃男書院附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃女小學及聖保羅男女中學附屬小學等。要入讀「神幼」，絕非易事，據知每年約2000多人爭180個學位，競爭實屬激烈，足見這位百億闊太在栽培子女方面亦是費盡心思。許多明星子女都曾在此就讀，包括港姐冠軍張名雅、網紅五索（鍾睿心）與66歲大生銀行主席馬清鏗、前TVB藝人江芷妮等等。學費方面，2024-2025學年學費全年為港幣$64,130。

曾曬出學校的經典綠色書包。（IG/@caratcheung）

港姐冠軍張名雅。（IG/@caratcheung）

李美慧（後排左一）同曾文豪前妻楊穎欣（右一）激罕同場！（IG截圖）

曾昭怡曬出多張合照。（小紅書圖片）

為嫲嫲慶生。（小紅書圖片）

四代同堂！（IG截圖）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

早前為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

據知何超瓊與曾文豪一向私交甚篤，曾文豪的父親曾紀華在80、90年代也曾是香港知名的百億富豪，與何鴻燊、鄭裕彤等富豪關係都非常好，何超瓊與曾文豪年齡相仿，兩人兒時是玩伴，至今都保持着良好關係。而何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣更是好友，所以何超瓊與楊穎欣的三個女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令都十分親密，雖然何超瓊沒有仔女，但就視契女如親生女，每逢大時大節兩家人都會一起度過！

單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。2006年李美慧參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班。

前年慶祝生日。（IG截圖）

何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣（左一）亦是好友。（IG截圖）

何超瓊同契女感情好好。（小紅書圖片）