「大美人」港姐冠軍高鼻樑惹變靚質疑 入豪門前傳磨平鼻骨求姻緣
撰文：張寧兒
出版：更新：
「大美人」李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍和華姐冠軍，身為中葡混血美人，她婚前迷倒不少圈中男神及城中富豪，連富商「大劉」劉鑾雄都被指為她裙下之臣。李嘉欣於2008年嫁予豪門許晉亨後誕下一子，如今雖然已年過半百，身材美貌保養得宜，風姿綽約。李嘉欣日前被拍到現身日本銀座掃貨，高挺鼻子惹來討論！
近日有網民指目擊李嘉欣現身銀座購物，據發文網民透露，與李嘉欣同行的是其閨蜜，兩人身處藥妝店看化妝及護膚品。李嘉欣被拍下側臉，高高挺挺的鼻樑尤其突出，多年過去混血兒的美貌不變。網民大讚李嘉欣真人長相大氣，是「超級大美女」。有人留言詢問是否有變靚，有人亦回覆指，年紀大了，或多或少也許會做醫美。
實際上李嘉欣的鼻子早年已是討論焦點之一。據報道指，2006年曾有傳李嘉欣聽從相士之言，恐怕鼻樑有「節」會影響姻緣，專程幫襯中環一位陳姓醫生，為鼻子做了一個小手術，磨平鼻骨去除「小節」，令五官更趨完美，祈姻緣運順利。當年傳聞一出，李嘉欣出席活動期間，竟大方地讓記者任摸鼻哥，力證純天然未經加工，而報道亦指其鼻樑上的「小節」依然完好無缺，粉碎整容傳聞。