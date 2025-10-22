TVB「御用有錢人」舊愛與劉松仁等前輩聚會 離巢轉行年薪過百萬
撰文：董欣琪
現年45歲夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。日前夏竹欣與一班演藝界前輩聚會，並寫道：「今日實在太幸福喇🥰 呢個簡直係超級經典組合🤩有修哥、John哥、琳琳姐、松哥同米雪姐😍 仲咁啱見到Tommy哥同Ba姐👏🏼👏🏼👏🏼大家可以相聚一齊食吓傾吓仲要嘆埋雪糕🍦超級開心✌🏼😄」
相中所見，夏竹欣同一班前輩影大合照，當中她搭住劉松仁膊頭合照，又分享了兩人過往合作拍攝的畫面，感激對方的照顧：「同松哥係喺2003年拍西關大少認識，之後到潛行追擊做佢嘅助手，可以同佢合作相處真係好幸福🫶🏼咁耐以嚟無論工作上同生活上佢教過我嘅每一樣嘢我都一直記住，多謝你🙏🏼最緊要大家都身體健康，開開心心❤️」
夏竹欣曾與有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄因合作拍攝《同事三分親》而撻着，兩人拍拖8年因了解而分手，但兩人再見亦是朋友。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，婚後幸福美滿！
