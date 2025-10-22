TVB「御用有錢人」舊愛與劉松仁等前輩聚會　離巢轉行年薪過百萬

現年45歲夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集，但多數是戲份不多的配角，當中以《衝上雲霄2》中飾演飛行學員「明日夢（Win）」一角最為觀眾熟知。日前夏竹欣與一班演藝界前輩聚會，並寫道：「今日實在太幸福喇🥰 呢個簡直係超級經典組合🤩有修哥、John哥、琳琳姐、松哥同米雪姐😍 仲咁啱見到Tommy哥同Ba姐👏🏼👏🏼👏🏼大家可以相聚一齊食吓傾吓仲要嘆埋雪糕🍦超級開心✌🏼😄」

夏竹欣畢業於2001年無綫電視（TVB）藝員訓練班，曾參演過不少經典劇集。（IG@joehasummer）

劉松仁、米雪、姜大衛。（IG@joehasummer）

劉松仁、米雪、姜大衛、胡楓、李琳琳、連炎輝。（IG@joehasummer）

難得！（IG@joehasummer）

相中所見，夏竹欣同一班前輩影大合照，當中她搭住劉松仁膊頭合照，又分享了兩人過往合作拍攝的畫面，感激對方的照顧：「同松哥係喺2003年拍西關大少認識，之後到潛行追擊做佢嘅助手，可以同佢合作相處真係好幸福🫶🏼咁耐以嚟無論工作上同生活上佢教過我嘅每一樣嘢我都一直記住，多謝你🙏🏼最緊要大家都身體健康，開開心心❤️」

夏竹欣搭住劉松仁膊頭合照。（IG@joehasummer）

過往合作。（IG@joehasummer）

夏竹欣曾與有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄因合作拍攝《同事三分親》而撻着，兩人拍拖8年因了解而分手，但兩人再見亦是朋友。夏竹欣在2015年離巢後轉投保險界，曾獲得不少獎項，包括年薪過百萬的傑出保險從業員榮譽，事業一帆風順，愛情亦同樣得意，2021年她宣布與圈外男友黎偉諾結婚，婚後幸福美滿！

有TVB「御用有錢人」之稱的黃子雄《同事三分親》飾演Vincent，與關詠荷有不少對手戲，亦因拍這套劇與夏竹欣撻着。（影片截圖）

兩人曾拍拖8年。（視覺中國）

夏竹欣與黃子雄再見亦是朋友。（IG圖片）

夏竹欣與關詠荷曾合作拍攝處境劇《同事三分親》。（IG@joehasummer）

一起睇騷。（IG@joehasummer）

2021年與圈外男友黎偉諾結婚。（IG@joehasummer）

恩愛。（IG@joehasummer）

同黃子華。（IG@joehasummer）

夏竹欣如今是女強人。（IG@joehasummer）

黃子雄與夏竹欣同場。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）