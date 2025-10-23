陳曉華三套台慶劇佔兩套人氣勁　開口恨入圍視后十強原因竟然係咁

現年30歲的陳曉華（Hera）是2018年港姐暨華姐雙料冠軍，近年獲無綫（TVB）力捧成為當家花旦，劇接劇的她，不斷努力提升說話技巧和演技，由最初被指講對白黐脷筋，到如今成為新一代「劇后」，並在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」，成績有目共睹。而今年三套台慶劇中，陳曉華更佔了兩套，非常威水，當中她在熱播劇《金式森林》中飾演的「林澄」，為復仇嫁給比自己大三十歲的郭晉安，前期以清純甜美的「完美女友」人設示人，到後期逐漸「黑化」顯露蛇蠍美人的真面目，演技不慍不火，獲網民大讚。

陳曉華為2018年港姐冠軍。(IG@herachan)

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

陳曉華近年積極在戲劇方面發展。(IG@herachan)

近日陳曉華到馬來西亞出席宣傳活動，大受當地粉絲熱烈歡迎。她接受訪問時，表示現時忙於劇集《金式森林》的宣傳，希望馬來西亞的觀眾都會支持這套劇，「其實我知道好多網民已經睇咗，但係我都覺得未夠多，希望有再多啲嘅人去睇囉。」而稍後，陳曉華又要開始為另一套台慶劇《新聞女王2》宣傳，接着便投入新劇《璀璨之城》的拍攝，預告劇中會與張智霖有對手戲。

陳曉華在熱播劇《金式森林》中，為復仇嫁給比自己大三十歲的郭晉安。(IG@herachan)

陳曉華從前期以清純甜美的「完美女友」人設示人，到後期逐漸「黑化」顯露蛇蠍美人的真面目，演技獲網民大讚。(IG@herachan)

談及在《新聞女王2》的角色，陳曉華表示在上一輯，她是飾演一個被人解僱的女生，而且個性簡單、簡樸，但在《新聞女王2》重的造型是很浮誇，「會著到好靚同好花枝招展，同埋主要目的都係想陷害Man姐（佘詩曼），期間會經過成功又唔成功，但主要我都係想報復佢。」

稍後另一套台慶劇也會見到陳曉華身影。（微博圖片）

在《新聞女王2》陳曉華將會變成反派惡鬥「Man姐」佘詩曼。（《新聞女王》劇集截圖）

能夠再次與三屆視后佘詩曼合作，陳曉華大讚對方是一個很好的前輩，「佢嘅好係無庸置疑，大家一定要留意佢喺《新聞女王2》嘅演出，第一集大家睇Man姐係好強、好犀利，但第二集你會發現佢有好多故事，係會好同情佢、好痛心。」但陳曉華亦不忘為自己角色辯護：「其實我嘅角色都好痛心，雖然我做咗好多壞事，但我係有苦衷架！」

陳曉華近日同姚子羚和黃子恆到馬來西亞出席活動。（IG@tvbjadepower）

非常受歡迎。（小紅書）

陳曉華直言今年的目標是能夠再次提名，可能不只是提名「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，也可以提名「最佳女主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」，「有提名我已經好滿足，你知嘛，我望住自己啲相，可以同佘詩曼擺埋一齊，我已經好開心，希望有呢個機會。如果無嘅話都唔緊要，我會繼續努力。」陳曉華直率回答獲網民大讚可愛又真誠，紛紛留言會投她一票。

陳曉華三套台慶劇佔兩套人氣勁。(IG@herachan)

陳曉華接受《香港01》訪問時，被問到有沒有信心在今年台慶頒獎禮上攞獎？她直言有得提名已經很開心，因為之前都未試過入最後十強，而且有一種好像以前小時候看頒獎禮的感覺，見到自己的相片在提名名單上會很感動，希望得到大家支持，「大家記得睇《金式森林》，留意林澄呢個女孩子由一個小白兔，變成一個破碎嘅女人嘅過程，因為當一個人失去愛嘅時候，真係咩都做得出。（演技獲讚？）多謝觀眾咁投入睇呢套劇，之後仲有好多伏線，大家拭目以待。」對於兩套台慶劇分別能同視帝郭晉安和視后佘詩曼合作，陳曉華覺得前輩就是寶物，一定要好好珍惜，因為跟他們合作只有三個月，千萬不要浪費時間，在不影響對方的情況下，盡量請教多一點，就算從旁偷師都獲益良多。