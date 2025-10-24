佘詩曼衛詩雅出席活動貴氣逼人　同場女團成員被指格格不入無星味

三屆視后佘詩曼（阿佘）、應屆金像獎影后衛詩雅（Michelle）以及女團Collar成員蘇雅琳（Ivy So），三人看似「大纜都扯唔埋」，但她們卻是現今香港電視圈、影壇及新生代樂壇偶像的女代表，日前她們獲邀到日本出席活動，但一張難得的「跨界別」合照，卻意外在網上引起話題。

從網民分享的合照中可見，三位女星均盛裝赴會。佘詩曼穩坐「C位」，盡顯地位。阿佘身穿一條黑色一字領露背裙，配襯長boot，造型型格得來不失優雅，顏值、狀態不輸同場兩位後輩。身旁的「影后」衛詩雅亦氣場十足，以入膊黑色短裙，配搭一件背心西裝褸，下身襯以透視長褲，再加上一對垂墜式耳環點綴，盡顯高貴而性感的韻味。兩位散發一身貴氣，充滿成熟女人味。

然而，合照的焦點卻落在另一旁的Ivy So身上。當日Ivy So放下一把柔順長髮，配合年紀穿上一襲可愛的粉紅色碎花短裙，大方露出性感鎖骨，打扮青春可人。不過，在兩位氣場強大的前輩身旁，Ivy So的造型卻被指顯得格格不入，與兩位「視后」和「影后」的高貴風格形成強烈對比。

佘詩曼於2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」。（IG@charmaine_sheh）

衛詩雅榮膺金像獎影后。（IG@michellewsn）

蘇雅琳（Ivy So）是女團Collar中的人氣成員。（IG@ivyysooo）

合照曝光後，隨即引起網民熱議，紛紛留言：「佘詩曼好靚啊」、「阿佘真好看」、「詩雅好驚艷」，當中也有網民毫不留情地揶揄Ivy So：「右邊那位彷彿是P上去的」，甚至有人直言：「那個粉紅衣服的網紅嗎？怎麼那麼不明星？」暗批她無「星味」。不過，亦有網民持相反意見，認為三人代表不同風格，各有美態，無需比較。