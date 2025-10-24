前東張女神收詐騙電話被粗口「問候」　極躁底：同佢X完一輪報警

前「東張女神」林泳淘（Wingto）因主持TVB節目《東張西望》時穿小背心、孭斜孭袋去採訪，吸引不少宅男粉絲，她在2019年離巢後，2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。近年林泳淘轉型做KOL，人氣不減，日前她自爆收到詐騙電話，更被對方以粗口「問候」，令她嬲爆：「平時都收唔少詐騙㗎啦（例如圖二），啱啱竟然突然有人打嚟講晒粗口咁話要收數，我即時燥咗，同佢X完一輪之後，就即刻報警。」

林泳淘在《3日2夜》的泳衣look好正。（電視截圖）

2021年與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚。（IG@wingt）

林泳淘續說：「原來收數係依家最新嘅騙案手法，不過細膽嘅人可能真係會俾佢嚇親，大家小心。手法如下👉🏻佢會講出你全名，叫你還錢。（但講唔出你爭邊間公司錢）佢會有你身份證同地址，之後恐嚇要上去你屋企。基本上你話資料錯誤，佢就會俾你嚇窒（因為報警嘅時候佢都有講好多報案人指資料係唔update嘅，包括我😌）騙徒嘅手法層出不窮，不過無啦啦俾人問候，真係令人0秒躁底(可能因為就嚟M😌）大家記得提防身邊嘅家人同朋友要小心喔。P.S:順便講埋，我從來無問人借錢嘅習慣，如果你收到我問你借錢嘅信息可以X醒我🤭我一定係唔清醒。」

除了收到聲稱收數的詐騙電話之外，原來林泳淘亦曾收到詐騙短訊，據短訊所示，對方聲稱是住在林泳淘屋企樓下的住戶周女士，並投訴晚上經常聽到她屋企有敲地板的聲音，嚴重影響休息，不過林泳淘就寸爆回覆：「我住地下的，你住地府嗎？」

