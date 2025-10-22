張敬軒反感被叫軒公呼籲搣甩稱號　魏浚笙：平時都叫佢做軒公

張敬軒日前出席商場戶外騷，演唱多首經典歌包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等。當日大會司儀由方健儀（Akina Fong）擔任，她介紹張敬軒出場前說：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」

張敬軒反感被叫軒公。

張敬軒之後在晚上開live，多謝一班到場的粉絲外，提到：「不如大家提議吓點樣掹甩軒公呢個名，我今晚俾Akina阿方健儀小姐喺個台度嗌軒公，嗌到我……突然間有啲悶。」張敬軒開live期間，方健儀亦留言致歉，她表示：「其實我有疏忽，做司儀理應確保嘉賓是否喜歡被稱呼其外號，經一事蔡一智，抱歉抱歉」，事件引起網上關注。

方健儀。

魏浚笙今日（22/10）現身中環出席品牌活動，對於好友張敬軒反感被稱「軒公」，呼籲「掹甩軒公呢個名」。魏浚笙接受《香港01》訪問時表示：「平時我哋都叫佢做軒公，都唔覺佢有嘢，而佢亦冇叫我哋唔好叫佢做軒公。不過我就唔知軒公佢會點諗，但我就覺得正常稱呼佢係好開心，同埋佢又冇同我申訴，咁所以我係覺得係Ok。（之後會唔會改口？）如果要我改咪改囉。（叫軒仔！）唔好啦，我諗我會叫佢做軒師傅，又或者叫軒記。」

魏浚笙會改口叫張敬軒為軒師傅。（葉志明攝）

魏浚笙今日任品牌剪綵嘉賓。（葉志明攝）