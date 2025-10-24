金牌綠葉疑離巢效力超過40年TVB　曾因重病險死幸老公貼心照顧

韓馬利（Mary姐）近日突然傳出已悄然約滿離巢無綫（TVB），有網民出post指在TVB官網已經不能搜索到韓馬利的名字，看來TVB又失去一名「金牌綠葉」。韓馬利效力TVB超過四十年，這位觀眾心目中的「御用阿媽」、「貴氣闊太」，其演藝生涯當然精彩。但她真實人生中那段與死神擦身而過、並與丈夫杜燕歌攜手共度的經歷，遠比任何劇本都來得震撼人心。

有網民出post指在TVB官網已經不能搜索到韓馬利的名字。（TVB網站）

Mary姐在接受《香港01》訪問時說：「只係想轉換一下生活方式啫，會繼續拍TVB劇，我同公司關係良好。」至於會否減少工作，用更多時間投入自己的生活，她則指：「平衡啦」。

韓馬利疑似離巢。(節目截圖)

幾年前，Mary姐突然患上了罕見的腦膜炎（Cerebral Vasculitis），一種腦血管發炎的嚴重疾病，當時她持續高燒不退，病情急轉直下，一度陷入昏迷狀態，在醫院住了近一個月，簡直是從死門關走了一回。

韓馬利曾患重病。（Facebook@韓馬利）

韓馬利效力TVB逾40年，亦曾經拍過無數的電視劇。（電視截圖）

杜燕歌於藝人之家邂逅韓馬利，89年結婚至今仍十分恩愛。（微博圖片）

就在韓馬利跌落人生最低谷、瀕臨崩潰之際，她的丈夫，被譽為「配音王」的杜燕歌，向世人展示了什麼是不離不棄。其後韓馬利一直留在家中休養，經老公杜燕歌悉心照顧下，終於逐漸回復健康。近年韓馬利已大幅減產。

兩人好恩愛（韓馬利@FB）