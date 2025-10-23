劉嘉玲被影后質疑唔生育人生不完整　霸氣反擊：我就是不想生！

梁朝偉與劉嘉玲相識相愛超過30年，結婚也已17年，不過兩人至今一直膝下無兒。近日劉嘉玲拍攝內地綜藝節目《一路繁花2》時，與金雞影后何賽飛就「生育與否」問題展開激烈辯論，劉嘉玲更霸氣表示：「像我就是不想生！」

內地綜藝節目《一路繁花2》集結5大影后劉嘉玲、何賽飛、劉曉慶、寧靜、張柏芝，還有弟弟團成員柯淳及邵子恒。近日節目新一集預告曝光，劉嘉玲與何賽飛兩位影后為「生育價值」持相反意見。何賽飛堅持認為女人要傳宗接代：「女人如果不生孩子，人生就是不完整的。」更強調：「生命怎麼延續？要傳宗接代。」

劉嘉玲聞言後立即皺眉，並表示不認同：「不要這樣說，我不同意！」更提到老公梁朝偉：「我和偉仔選擇丁克40年，過得幸福自在，誰說非得傳宗接代才算圓滿？」劉嘉玲霸氣反駁：「像我就是不想生。」

有大批網民看到預告後，都表示支持劉嘉玲：「只看預告我就決定支持劉嘉玲」、「女人有權選擇自己的人生」、「要尊重每個人對生活的選擇」、「不需要當母親也能活得自信又完美，嘉玲姐就是人生榜樣」、「嘉玲姐活得太精彩了，不需要靠生育證明價值！」、「還在逼人傳宗接代？太沒邊界感」。

梁朝偉與劉嘉玲相知相愛多年，早已有共識不生育。過去劉嘉玲上節目接受訪問時，就透露與梁朝偉在婚前就已達成共識不生孩子，因為他們覺得生下一個孩子，對孩子的教育責任很大，而兩人演藝工作繁忙，所以放棄當父母，是對自己的工作與生活的一種尊重。