林峯隔24年再演「寡人」合體鍾嘉欣重現經典CP　還有一人驚喜登場

日前流出的林峯《尋秦記》片段，引起網民競猜所為何事，原來係林峯以「寡人」造型拍攝港鐵新一輯新鐵路廣告《尋．未來記》。今次係林峯時隔二十四年再以霸氣「寡人」現身幕前，於片中沿港鐵各大重點項目穿梭現在與未來，預告片連同一連兩集正片接力推出，粉絲們終於再有「等劇播」同「追劇」嘅感覺。



（官方圖片）

除咗經典劇集《尋秦記》「寡人」同埋《溏心風暴》經典CP拍檔鍾嘉欣以「常在心」造型登場引起劇迷回憶之外，港鐵今次更大玩港人集體回憶，召喚已經長大成人變成大隻仔嘅「打波先嚟落雨的四眼仔」鄭仲軒Eric本尊聯同林峯合演經典橋段，又重現當年情人節喺花墟一人買兩紥花嘅「花先生」，將集體回憶以創意延續，再創新經典，同時融入廣告橋段當中，成功將未來鐵路發展願景以莊諧並重方式展現，得到全網觀眾一致好評 !

（官方圖片）

「寡人」大破「情人節花先生」兩紥花之謎

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》裏面，由林峯飾演嘅「寡人」手持太傅留下嘅穿越時光機器，由秦代穿越到現代港鐵網絡！今日登場嘅第二集，「寡人」去到未來，遇到多年前被新聞採訪後變成網絡紅人嘅「情人節花先生」。當年喺花墟手持兩紥花並拜託記者唔好串煲嘅佢，喺未來時竟然再度手持兩紥鮮花。喺「寡人」查問下，「花先生」仍然好似多年前咁閃縮，但終於鼓起勇氣講明鮮花絕對唔係為東宮西宮唔同情人去買！原來兩紥花其中一紥係買畀喺東涌東站同住嘅老婆，另一紥就係幫住喺東涌西站逸東邨嘅兒子買，依家正係做緊「廿四孝老豆」，搭東涌延綫送花。「寡人」為各大觀眾揭曉「花先生」竟然唔係花心男而係「廿四孝老豆」，更預覽未來東涌綫延綫成為區內主要連接東西社區嘅公共運輸交通，大大拉近不同社區生活嘅家庭成員關係。「寡人」大為感動之時，耳邊突然響起熟悉聲音，高呼「管家佬」！

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

「常在心」鍾嘉欣終極登場

萬眾期待，以經典劇集角色「常在心」登場嘅鍾嘉欣，一句「管家佬」立即引起全港劇迷觀眾哄動，瞬間連結近十七前嘅煲劇時光。千呼萬喚，作為林峯經典螢幕情侶嘅鍾嘉欣，終於喺第二集廣告壓軸登場！

鍾嘉欣以經典角色「常在心」現身，手推嬰兒車呼喚「管家佬」，並以延續劇集傳奇級別數日子橋段「有咗仔仔嘅第300日，晴」作開首對白，將《溏心風暴》兩輯嘅經典角色crossover，為一眾港劇迷送上呢對經典情侶角色嘅平行時空終極大結局，重燃大家對呢對CP嘅熱愛。「常在心」見到「花先生」為妻兒準備鮮花，投訴「管家佬」兩手空空唔記得慶祝紀念日，發火提出一系列要求，要去屯門南站去海邊玩、食海鮮、行山、睇日落、四圍打卡！面對老婆連番轟炸，愛妻寵妻嘅「管家佬」從容面對一一答應，因為港鐵未來鐵路網四通八達，一家人輕輕鬆鬆沿鐵路就可以玩盡香港東南西北。

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

「常在心」聽到「管家佬」嘅甜蜜承諾後笑返哂，「管家佬」憑港鐵日益壯大嘅發達網絡，以「心」連結四方。而「常在心」就喺乘客街坊起哄下改名做「常在東南西北」，展現港人最熟悉嘅電視劇經典BBQ式大團圓結局。

港鐵全新廣告短片《尋．未來記》截圖。（官方圖片）

鍾嘉欣感恩廣告再續角色前緣

林峯話今次飾演寡人穿越時空，令佢重溫昔日搭港鐵返學的情懷，佢亦笑稱對古洞並不陌生，因為該地方屬古裝拍攝勝地，從未諗過未來會有古洞站的出現林峯笑稱：「如果拍時裝嘅可以，但拍古裝冇理由帶住個頭套去搭車，都唔系唔得嘅，不過怪啲！」

林峯：「當年我拍《溏心一》時本來諗住淨係客串，同埋未試過一個角色淨係負責拍拖，果陣日日都係同嘉欣一齊開工，點知拍拍下越嚟越多場口！但其實都好開心嘅，因為可以創造咗令觀眾記得嘅角色！」

呢次港鐵一手撮合林峯同鍾嘉欣以經典CP組合同場出現，兩位都覺得好神奇、好感動！久未與林峯合作拍劇嘅鍾嘉欣，一見到管家佬嘅經典格仔恤，昔日回憶即時湧上心頭：「嗰陣嘅《溏心》系列對我哋嚟講，事業上真係幫咗好多。所以到依家廿年後，都仲可以走返埋一齊，拍返一個好似續集咁樣嘅廣告，感覺都好奇妙！其實我十九歲嚟香港嘅時候，已經開始搭港鐵，因為我覺得好方便，可以好清楚知道幾多點會到目的地。同埋我鍾意周圍睇唔同階層嘅人，觀察佢性格、心態呀、佢哋做嘅嘢。所以輕輕五分鐘，我自己摸索、學到好多嘢！」嘉欣仲話平時搭港鐵，如果有化妝會大方示人，素顏時就「頭耷耷」冇人認得出：「我平時都會帶小朋友坐港鐵，因為呢個係香港嘅特色！同埋我會話比佢哋知，媽咪係靠坐車學講廣東話，好似『將軍澳、旺角』，可以睇到好多中文字，又試吓擺啲銀仔買飛等等！」

（官方圖片）

（官方圖片）

網民盛讚第一集鄭仲軒本尊登場神來之筆

《尋．未來記》第一集播出後，立即引起全城熱議，網民更盛讚港鐵搵到「打波先嚟落雨四眼仔」鄭仲軒Eric本尊參與演出，係神來之筆，將集體回憶加入新元素再創經典。

廣告首集開始，「寡人」穿越至香港屯馬綫宋皇臺站月台。霸氣「寡人」居然被女學嫌阻住條路，仲笑佢唔知搭屯馬綫過海返學可以慳返多啲時間唔使咁早出發，笑佢係「無知叔叔」！早已收火嘅「寡人」高呼驚奇，仲誤會「屯馬」、「東鐵」係香港市民返工返學嘅良驅神兵。

稍作停留後，「寡人」重啟時光機器穿越到更遙遠嘅未來，到達未來北環綫古洞站附近嘅足球場時卻遇上傾盆大雨。「寡人」感受到「踢蹴鞠先嚟落雨」、無力與天比高嘅挫敗感之時，終於遇到第一個未來人：幾十年來一直保持樂觀心態嘅「打波先嚟落雨四眼仔」鄭仲軒Eric ！已經長大成人變身肌肉猛男嘅鄭仲軒，於「寡人」指揮下一同前往東鐵綫與未來北環綫交匯嘅古洞站避雨。「寡人」於未來古洞站預覽港鐵新鐵路貫穿香港東西南北，更親身體驗以港鐵高速移動到全港各區，方便省時快捷！