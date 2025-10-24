李克勤大仔18歲生日興奮宣布成年　讀紐約大學影視系曾執導微電影

李克勤與太太盧淑儀育有兩名兒子李立仁（Ryan）及李力司（Rex），一家四口幸福美滿，當中大仔李立仁除了是運動健將，踢波技術了得之外，更是一名學霸！日前李立仁迎來18歲生日，獲一班同學仔為他慶生，相中所見，眾人準備了寫有「18」字樣的氣球，又一起切蛋糕，李立仁更開心宣布終於成年！

李克勤同大仔李立仁。（IG圖片）

盧淑儀同大仔李立仁。（IG圖片）

李克勤同盧淑儀一向努力栽培兒子，安排他們入讀星二代雲集、屢出IB狀元的香港加拿大國際學校，當中李立仁以「2025年度學霸」身份畢業，更獲紐約大學藝術學院（NYU Tisch）取錄，入讀該校電影電視學系，成為華人大導演李安及趙婷的師弟，有傳該學系每年只招收60名學生！而李立仁在入讀前更已推出自己執導的作品，成為微電影導演，他更兼任編劇、剪接師等工作，一手一腳完成短片，相當犀利！

李立仁獲紐約大學藝術學院（NYU Tisch）取錄，入讀該校電影電視學系。（IG圖片）

親自揸機拍攝執導短片，手法相當純熟專業。（李立仁IG圖片）

親自揸機拍攝執導短片。（IG圖片）

手法相當純熟專業。（IG圖片）

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》於影片平台播出。（《One Year Later》影片截圖）

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》於影片平台播出。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁透露執導短片啟發自荷里活導演Mark Webb執導青春愛情片《心跳500天》（500 Days of Summer）及歌手Gracie Abrams演唱作品《I Love You, I'm Sorry》，劇情以一對少男少女為時跨越一年的愛情跌宕為主軸，全片亦於香港取景，包括維港海岸、公園、港島大街小巷及商場等，兩位演員均以流利全英文對白演繹！

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》，兩位少男少女主演均以全英語演繹。（《One Year Later》影片截圖）

李克勤長子李立仁首部自編自導短片《One Year Later》，兩位少男少女主演均以全英語演繹。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，包括電車站等經典場景地點。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，包括電車等經典場景地點。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，在不少大街小巷拍攝。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，在不少大街小巷及商場拍攝。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片於香港實地取景，在不少大街小巷及商場拍攝。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片畫面甚具層次感。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片畫面甚具層次感。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片畫面甚具層次感。（《One Year Later》影片截圖）

李立仁自編自導短片亦於維港海岸取景。（《One Year Later》影片截圖）