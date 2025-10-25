TVB力捧小生無懼影視寒冬　首次拍電影擔正做男主角：好好紀念

現年31歲的TVB小生林正峰近年備受力捧，不但憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場。雖然林正峰曾自爆入行後要打5份工幫補家計，平時生活亦十分節儉，早前又自爆面試兼職社工，希望可以成功續約，令不少粉絲擔憂他遇上影視寒冬，需要轉工尋求收入來源。不過原來林正峰已經接到新job，正式進軍電影界！

林正峰近年備受力捧。

憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升。（IG@niklas_lamcf）

成功開拓內地市場！（資料圖片）

曾拍片分享慳錢生活。（影片截圖）

中午到快餐店開餐。（小紅書）

新戲日前在河北舉行開鏡儀式，林正峰曬出多張現場照，並寫道：「第一次拍電影，第一次去到咁北方(河北)哈哈。遇到很多內地電視劇上會見到的前輩，感覺很奇妙，然後發現原來北方人跟自己一樣都覺得冷就瞬間覺得自己融入了，哈哈。然後第一次做電影的領銜主演，特此好好紀念。這次終於不用寫滿拼音了～～！」

新戲日前在河北舉行開鏡儀式。（微博圖片）

出席開鏡儀式。（IG@niklas_lamcf）

出席開鏡儀式。（IG@niklas_lamcf）

做男主角。（IG@niklas_lamcf）

首次拍電影。（IG@niklas_lamcf）

首次拍電影。（IG@niklas_lamcf）

據知林正峰今次拍攝的電影《保鏢》是以都市職場動作為題材，他更擔正做男主角，全程會在張家口拍攝，將拍攝約10天。其實林正峰早前曾獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》，同樣是做男主角！林正峰曾拍片分享首次到橫店拍劇的經歷，他在劇中飾演皇帝，要挑戰全普通話對白，雖然他講普通話已十分流利，但他自認發音仍不夠標準，所以事前都做足功課，在劇本上寫滿密密麻麻的拼音。不過今次林正峰就笑言不用再寫滿拼音，看來他的普通話大有進步！

獲邀到內地橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》。（IG@niklas_lamcf）

演皇帝。（IG@niklas_lamcf）

男女主角。（IG@niklas_lamcf）

左擁右抱！（IG@niklas_lamcf）

有艷福！（IG@niklas_lamcf）

感情戲。（IG@niklas_lamcf）

首次到橫店拍劇。（影片截圖）

做足功課。（影片截圖）

在劇本上寫滿密密麻麻的拼音。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

在劇中飾演皇帝。（影片截圖）

戲服。（影片截圖）

爽！（影片截圖）

仲有替身。（影片截圖）