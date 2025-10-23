港姐亞軍施宇琪遭屋苑看更攻擊　冇遮樣被認出：日日會見到佢好驚

台慶綜藝節目《攻你上大學》即將開播，而今（23日）三位主持林盛斌（阿Bob)、亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane)及多位星級嘉賓出席宣傳活動，大家在台上大玩問答遊戲，相當開心。

袁文靜及施宇琪己適應錄影工作。（葉志明 攝）

在選完香港小姐不久後，施宇琪及袁文靜就接下主持工作，問到嘗試過主持工作後，還有沒有興趣在這一行發展，袁文靜就表示：「本身都有嘅，但其他拍劇嘅都想試吓，唔單止係主持。」而在旁的施宇琪就揚言：「我體驗到做呢一行嘅辛酸，亦都體驗到自己有啲乜嘢需要進步，我而家盡快搵配音員去教我講廣東話點樣講得字正腔圓，等我廣東話好咗少啲懶音，希望有多啲主持機會。」

而提到現時能適應長時間錄影工作嗎？施宇琪就表示：「我記得拍攝嗰一日我係5:00am返屋企，我以前係6:00am起身嘅人，所以我係好唔習慣，不過而家習慣咗。」在旁的袁文靜表示現在己適應了。

袁文靜就鬧出有味笑話作出回應。（葉志明 攝）

另外，提到袁文靜在林盛斌社交網站留言感謝對方：「謝謝Professor Bob的包含，我們會繼續努力。」不小心將「包涵」打錯成「包含」，令阿Bob亦搞笑回覆：「包含！講真，我真係冇做呢樣嘢嘅」，對於廣東話欠佳鬧出有味笑話一事，她就表示：「我用語音輸入法冇睇咁多，下次會注意。（你知唔知包含係咩意思？）我而家知啦，今日知。（係邊個話卑你聽真正意思？）我今日問咗阿Bob。」

最後，提到施宇琪在選完香港小姐後，其社交網站不時會遭到一些網民惡毒攻擊，對方指要將她父母變成肉碎等，對此，她表明有所留意：「原來係有啲咁惡毒嘅人存在，（有冇諗過無仇無怨點解會攻擊你？）有時啲人生活真係太唔開心，覺得咁樣發洩 ，如果俾佢發洩到我都有我存在嘅作用，希望佢生活好啲。」她強調會當對方是精神病院出來的人。

施宇琪透露曾遭租屋苑看更網絡攻擊。（葉志明 攝）

續問到面對這些恐怖的網民時，擔不擔心人身安全，她就透露曾遭租屋苑看更攻擊，令她感到害怕：「我樓下嘅看更佢喺上面（網絡）攻擊我，佢做看更日日會見到佢，當時好驚，最後我屋苑都有處理呢件事。」她表示該看更在社交網站留言時，大頭貼相片沒有遮掩，所以認得出是對方。

