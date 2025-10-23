陳山聰驚現精裝明星足球隊　疑無劇拍靠攏阿叻北上掘金本人咁回應

香港明星足球隊去年鬧出「分家」，陳百祥（阿叻）另起爐灶組織「精裝明星足球隊」，並積極搶人才，招募王敏德、陳庭威、陳浩民、林文龍、梁烈唯等加入，壯大球隊陣容。近日球隊再有重磅加盟，正正就是TVB當家視帝陳山聰。

陳山聰憑《金宵大廈2》奪視帝。(資料圖片/葉志明攝)

近日拍片宣布加入由阿叻領軍嘅精裝明星足球隊。（小紅書）

阿叻、譚詠麟、曾志偉向來Friend爆，但有傳因「分家」一事鬧僵，不過阿叻多次否認不和，只是覺得「明星足球隊」老化了，「個個都70歲，而自己係想踢啲有比較競爭性嘅足球。」阿叻之前受訪時更豪言「精裝明星足球隊」在內地很受歡迎，一星期踢足3日，而且每一位跟他去踢過一場的藝員，商演機會激增20倍左右，「所以我帶住晒鍾意喺內地表演嘅藝人，除咗踢波，個個都有嘢撈，咁呢個我係最開心嘅。」

在足球上簽名。（小紅書）

陳山聰自稱秘密武器。（小紅書）

陳百祥又指：「大家都知成個娛樂圈都係低潮搵唔到食嘅，TVB又一直減人工嘅，咁我帶住一班難聽啲講，係香港一班撈得唔係好好，而家喺內地撈到風生水起，咁點解唔帶住佢哋。（有冇娛樂圈中人主動叩你門？）多到不得了，我係接唔到咁多人，但我每次都加啲人，佢哋踢我一場，之後就不停咁接商演，我何樂而不為呢。」

阿叻歡迎山聰入隊。（小紅書）

阿叻笑指將所有希望、寄望，都擺曬喺山聰身上。（小紅書）

近日，在精裝明星足球隊社交平台驚現一個大家意想不到的身影，就是TVB視帝陳山聰，首次為球隊上陣的陳山聰，身穿波衫，心情興奮地用國語自我介紹：「大家好，我是香港精裝明星足球隊的陳山聰！」還自言是秘密武器。阿叻向陳山聰委以重任，「我哋踢咗咁耐波，真真正正入呢隊精裝明星足球隊，你係第一次，我將所有希望、寄望，所有嘢都擺晒喺你身上！」

不少網民都想不到陳山聰會現身精裝明星足球隊。（小紅書）

陳山聰原來和阿叻是20年的波友。（小紅書）

碰巧近年無綫開劇不多，陳山聰雖然貴為視帝，但暫時都只是年初出過一套《奪命提示 》，而且還是兩年前拍，至今暫時未有拍劇。今次突然入隊，難怪有網民猜測他希望借助阿叻，北上吸金？

陳山聰正選出場。（小紅書）

心情興奮。（小紅書）

陳山聰話自己踢前鋒。（小紅書）

陳山聰接受《香港01》訪問時，被問到叻哥是如何邀請他入隊時，他透露兩人其實是差不多20年的波友：「我都係一個職業運動員嚟㗎嘛！其實我好耐以前已經幫晨曦、叻哥踢波，最近叻哥就問我，咁啱我又有啲時間，於是咪出嚟郁下，踢下開心足球。（踢開什麼位置？）梗係前鋒啦，我哋都係出嚟玩下㗎啫，傳啲波俾我哋入下咁囉，我都同叻哥講唔可以次次出席，有時間就去玩下。」難道最大是否要「餵波」給叻哥射入？陳山聰笑言大把人「餵波」給叻哥，不用他，但大讚對方真的厲害，可以踢足全場。

陳山聰今年暫時只有《奪名提示》一套劇，而且還是兩年前拍的。(資料圖片/梁碧玲 攝)

陳山聰早前到馬來西亞拍戲被捕獲。（小紅書）

有網民留意到他今年除了年初播出的《奪命提示》，及早前到大馬拍電影，和開音樂會外，未有太多工作？陳山聰直言暫時未有新劇開拍，便做其他工作，收入方面幸好沒有太大影響，「其實我出面有工作嘅，都拍咗兩套電影同一啲廣告，只係大家睇唔到我拍劇啫，基本上都ok嘅！」

陳山聰一家三口。（IG@joelshanchung）

陳山聰話要努力賺錢養家！（IG@joelshanchung）

談到之前阿叻說球隊在內地受歡迎，藝人踢一踢工作率多20倍，所以有網民猜測他是否近排開工少，所以希望跟阿叻北上吸金？陳山聰笑言：「你估我係C朗咩？梗係無咁嘅事！只係得閒、有時間咪踢下。」問到想不想進軍內地市場？陳山聰直言作為藝人，不會區分市場，「依家最緊要有工作，就工作，我仲要養我個Jaco仔，往後都會穿梭香港、內地同大馬，邊度需要我哋就去邊度。」