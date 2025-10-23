林盛斌大女兒遭網絡性騷擾　稱讚回應大方得體：佢真係好叻

無綫台慶綜藝節目《攻你上大學》即將開播，而今日（23日）三位主持林盛斌（阿Bob)、應屆港姐亞軍施宇琪（Angela）、季軍袁文靜（Jane）及多位星級嘉賓出席宣傳活動，大家在台上大玩問答遊戲，氣氛相當之好。

林盛斌、袁文靜、施宇琪一同主持《攻你上大學》。（葉志明 攝）

接受訪問時，問到與兩位港姐合作對她們有何評價時，林盛斌就表示：「好好，認真㗎！我覺得同佢哋兩個合作非常唔錯。」而提到袁文靜在其社交網站留言不小心將「包涵」打錯成「包含」一事，對此他就表示對方這些傻大姐行為很可愛，像極了當年師姐李綺虹，很討人歡喜。

林盛斌兩位港姐初嘗試主持工作表現很好。（葉志明 攝）

另外，提到17歲女兒林霏兒日前在社交平台發文，表示遭到網民留言性騷擾，隨後林霏兒就作回應表示：「控制唔到呢位仁兄講乜，但係其實我真係好多人愛，好多人錫㗎！What about you？I hope you get happier in life And loved.」，對於女兒在回覆對方留言的做法，他相當滿意：「我覺得我個囡喺今次呢件事上面個處理及回應都非常唔錯，講真17歲佢喺我心目中都係小妹妹，佢可以回應直接去面對網民，人哋講啲不雅唔係太友善說話嘅時候，佢最後都話『自己係好幸福好有愛，好多人錫我嘅，我都希望你過一個開心快樂嘅生活，有個開心嘅人生』都好難㗎，我諗大人你能唔能夠有嗰種嘅胸懷去寫一個咁樣嘅回應，佢可以做得到，佢真係好叻。」

林盛斌大讚女兒的回覆大方得體。（葉志明 攝）

而就該事件，他透露一家人在吃飯的時候有作討論：「我哋成家人一齊傾，大家都話大家姐very good，你嘅回應好好。」他又會與女兒講：「我話唔需要太介意呢啲專登想你唔開心嘅人說話、留言、行為，你知道自己做緊啲咩嘢，你不如將啲時間放喺愛你嘅人身上。」強調女兒是次回應網民的留言做法是大方得體。