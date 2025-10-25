侍卿衣劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《侍卿衣》陸劇，有張熱、蔡荷花作為編劇，麥詠麟為執導，由蒙恩、林柒予領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《侍卿衣》電視劇情大綱

皇帝時鈺（蒙恩 飾）表面上被塑造成一個昏庸無能、任人擺佈的傀儡君主。然而，在暗流湧動、充滿算計的朝堂迷局之中，時鈺實則深藏不露，暗中磨礪著自己的鋒芒。

面對身兼刺客的暗衛侍衣官成歌（林柒予 飾），時鈺上演了一幕極具反轉的戲碼：他竟主動將利刃遞給對方，藉此大膽試探其真心。此舉看似是「皇帝戀愛腦」發作的荒唐行為，實則是其精心策劃的一步棋。

成歌最初的任務，是利用「脫衣弒君」作為掩護手段來接近目標時鈺。但在逐步接近的過程中，她漸漸識破了時鈺的偽裝，洞悉了他並非庸碌之輩，更察覺到他隱藏在背後的真實意圖。兩人釐清彼此立場後，關係從原本的生死對立，戲劇性地轉變為「以愛同謀」的堅實盟友，決定攜手合作，共同對抗那位權傾朝野的攝政王及其龐大勢力。

《侍卿衣》播出時間

《侍卿衣》電視劇幾時播?《侍卿衣》於10月25日播放，一共有24集，由騰訊視頻播放。苜更6集，之後第一個星期每日更新2集。

《侍卿衣》演員

蒙恩 飾 時鈺

皇帝時鈺以昏庸作偽裝，實則是暗藏鋒芒、伺機而動的智謀君主。

（蒙恩@小紅書）

林柒予 飾 成歌

侍衣官成歌本是偽裝接近時鈺的刺客，最終卻洞悉真相，成為他的同謀盟友。