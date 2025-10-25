劉亦菲楊冪企雙C位零交流視對方為空氣　疑因一人反面形同陌路

時尚界年度盛事「VOGUE盛典」活動日前（23日）在上海隆重舉行，多位明星盛裝出席，現場星光熠熠，畫面相當養眼。然而，當「神仙姐姐」劉亦菲壓軸走紅地氈時，卻被發現佩戴的手鏈意外鬆脫，所幸其臨場反應夠快，完成瞬間轉移動作，被不少網民稱為「教科書級別救場」。

劉亦菲非常有氣質。（視覺中國）

身穿裸色繁花刺繡抹胸長裙、佩戴名貴珠寶的劉亦菲，展現優雅端莊氣質，驚艷全場。獲安排壓軸走紅地氈的她，在定點位置擺pose的時候，手上的鑽石手鏈卻意外鬆脫，此時她裝着若無其事，趁拉起長裙時就用手抓緊鑽石手鏈，趁在上台之前借着助手上前攙扶的瞬間偷偷地將鑽石手鏈塞在對方手上，全程神態自若，還很自然地擺出多個pose，整個過程未中斷過行走節奏，臨場應變反應絕佳，讓不少網民紛紛稱讚，直言是「教科書級別救場」，果然是見慣了大場面。

劉亦菲臨場反應快。（微博圖片）

另外，有網民亦發現一個奇怪現象，就是楊冪與劉亦菲分列站在左右方，構成了雙C位格局，但當她們中間還沒有站着VOGUE主編劉沖的時候，她們相鄰站立竟然零交流，就連眼神互動也沒有，像是視對方為空氣般，氣氛相當奇怪。甚至乎她們獲安排坐主桌的時候，雖分坐兩端，但明明距離的位置不遠，依然零交流。而劉亦菲被發現與身邊人交談，又雙手托着頭看着前方，而楊冪就喝着水靜望着前方，全程未有互動。

楊冪﹑劉亦菲零互動。（微博圖片）

她們同桌也零交流。（微博圖片）

視對方為透明的她們，曾有好幾年時間頻頻互動，公開在微博互送祝福等，關係情同姊妹。但幾近年大家的關係就變得形同陌路，有網民認為與唐嫣有關係。因為唐嫣從前與楊冪是圈中出了名的好閨蜜，但之後屢傳因資源、名利衝突等問題而反面，反而近幾年唐嫣與劉亦菲關係非常好，二人不時公開送祝福，甚至乎為對方的作品加油打氣等，猜測因為與唐嫣現階段較為友好，為免尷尬難做，所以劉亦菲關係與楊冪漸漸較為疏遠，三人絕對存在着微妙關係。