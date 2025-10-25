農夫C君14歲舊片翻hit　受訪輕鬆談生死：唔返嚟配血會死㗎喎

試當真YouTube節目《墨魚遊戲2》日前播出最後一集《墨魚遊戲3 終局之戰》。遊戲節目的成功，除了製造起討論熱度，亦令到在節目中的搞笑能手農夫的陸永和C君再度翻Hit。農夫（FAMA）成立於2000年，為一個二人Rap組合。雖說，現時樂壇已出現不少唱Rap歌手，但在當時樂壇來說，以粵語唱Rap依然是較新的事物。



農夫陸永和C君近期又翻hit。（資料圖片）

農夫陸永在《墨魚遊戲2》表現受網民大讚。（截圖）

農夫（FAMA）出道多年來經歷過多次高低起跌，曾因《456Wing》而聲名大噪，與麥玲玲合作唱《風生水起》唱到街知巷聞。兩人又曾經歷過失意期而需要分開發展，又誤打誤撞與鄭裕玲（Do姐）合作拍旅遊節目《Do姐去Shopping》而成為經典。今年3月農夫又再合體，舉行農夫《20首新歌的21堂課》補課Re-Run演唱會。

《Do姐去Shopping》系列真係勁好睇。（截圖）

《墨魚遊戲2》/《墨魚遊戲3 終局之戰》的成功，令不少《Do姐去Shopping》的片段翻hit外，其中也有一條關於C君的陳年舊片被翻出。

農夫C君14歲舊片翻hit。（YouTube截圖）

14歲時的「阿君」因為重型地中海貧血症，每4個星期都要入院輸血，補充身體的紅血球，因為紅血球壽命有限，「阿君」的身體又不能夠自我製造，所以要不停的輸血。「一放學就要去輸血，人哋個個放學去打波，我要返嚟配血，幾煩，都唔係好辛苦嘅，唔返嚟配血會死㗎喎，咁我梗係返嚟輸血喇！」雖然說出來的事實好殘酷，不過面對鏡頭的「阿君」一直都是笑笑口去面對，而片中這位年僅14歲的「阿君」就是農夫的C君。

農夫C君14歲舊片翻hit。（YouTube截圖）

因為父母同樣患有地中海貧血，所以不幸地遺傳了給C君。後來母親離世，父親再娶，之後父親也離世，就剩下他和後母相依為命。雖說C君遺傳了地中海貧血，但他曾表示過已經不再恨她。經歷過這種充滿波折的童年，C君並沒有放棄自己，反而將正能量化做動力，為大家帶來歡樂。